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MLB／道奇季後賽輪值出爐 隊醫反對大谷翔平投季後賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸(左)確定會扛起道奇季後賽先發，大谷(右)則在隊醫也反對下不會在10月投球。 法新社
山本由伸(左)確定會扛起道奇季後賽先發，大谷(右)則在隊醫也反對下不會在10月投球。 法新社

道奇隊昨天拿下國聯西區王座進軍季後賽，今天國聯分區系列賽的四位先發輪值也已有安排，日籍投手山本由伸入列，而大谷翔平在季後賽投球的可能性越來越低，連隊醫也跳出來潑冷水，「這不是好主意。」

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前向媒體透露，國聯分區系列賽的先發人選將是弗萊賀提（Jack Flaherty）、山本由伸、布勒（Walker Buehler）和納克（Landon Knack）。

道奇隊今年原本的豪華輪值中，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史東（Gavin Stone）本季都很難歸隊，而克蕭（Clayton Kershaw）則是歸期未定，岡索林（Tony Gonsolin）雖然已經在投復健賽，但暫時不會列入季後賽輪值。

而先前媒體熱議的大谷翔平在季後賽登板後援話題，為大谷翔平開刀且是道奇隊醫的埃拉特切（Neal ElAttrache）認為，對於肩膀或手肘開過刀的人來說，在季後賽復出不是好主意。

埃拉特切說：「沒有經過小聯盟賽事進行復健賽，就要在這個時間點回歸，第一場就是季後賽這樣的高張力賽事，對球員或球隊來說都不是好主意。」

大谷翔平今年打出「50轟、50盜」賽季，而投球復健進度也朝好的方向前進，埃拉特切透露，雖然希望大谷的球速先控制在90哩以下，再循訓漸進提升，但目前大谷的球速已經來到93哩，「幾乎每一次你看到他的表現，他都證明自己是那天選之人。」

大谷翔平 球速 道奇

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