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MLB／大谷夫妻合照甜爆粉絲 真美子「17號外套」成帶貨現場

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平一家共同合影，球迷注意到妻子田中真美子的特製外套，直呼「好想買一件！」 截自大谷翔平IG
大谷翔平一家共同合影，球迷注意到妻子田中真美子的特製外套，直呼「好想買一件！」 截自大谷翔平IG

道奇日前在主場迎戰教士，靠著巨星強打大谷翔平逆轉安打，成功幫助球隊取得連3年國聯西區冠軍。賽後大谷與妻子田中真美子和愛犬Dekopin一同合影，紀錄奪冠瞬間。不過除了祝福這對佳人，球迷也注意到真美子身上的「17號」牛仔外套，直呼「好想買一件！」

近期剛突破歷史新猷「50盜50轟」，大谷翔平狀況持續火燙，雖然昨日對上教士沒有開轟，但仍貢獻關鍵安打逆轉戰局，幫助道奇以7：2拿下勝利，他也獲得了夢寐以求的首冠。賽後大谷老婆田中真美子現身球場，兩人抱著愛犬Dekopin進行合影，互動相當甜蜜。

不料如此值得紀念的一刻卻畫風突變，成為大型「帶貨現場」。只見田中真美子出場後穿上一件特製牛仔外套，正面印有「OHTANI」字樣，背面則是代表大谷的17號背號，搭配上真美子的高挑身材顯得相當亮眼。

外套出現後引起網友熱議，許多人留言表示「好想要一件！」、「外套也太可愛了吧，搭配上真美子的身高很好看耶」、「她（真美子）外套上的logo是什麼！」、「求問外套要去哪裡買」。

大谷翔平 道奇

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