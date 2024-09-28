MLB／第54轟！大谷成得點圈之鬼 近13次嗆司12安5轟嚇死人

鄰近季後賽，大谷翔平開始變身「得點圈之鬼」，今天面對洛磯隊在第6局敲出三分砲，本季第54轟出爐，且近13個得點圈打席敲出12支安打、5轟、19分打點。

道奇昨天才剛在主場歡慶國聯西區冠軍到手，本季最後3場例行賽將在洛磯庫爾斯球場登場，大谷今天的快腿、砲管繼續上工，為季後賽備戰持續升溫。

大谷首打席擊出游擊方向滾地球出局，第2打席在第2局一、二壘有人時打穿右邊防線，形成一支帶有1分打點的安打，隨後發動盜壘成功，跑出本季第57盜，超越鈴木一朗在2001年締造的56盜日本選手單季最多盜壘紀錄。

大谷翔平第4局再敲安打，第6局則在二、三壘有人時站上打擊區，洛磯投手莫里納（Anthony Molina）在球數2好3壞後，並未選擇閃避，而是正面對決，結果一記86.5哩的變速球被大谷掃成一發436呎大號全壘打，送上右外野看台，這一發三分砲將比分改寫為9：2。

Shohei Ohtani just DESTROYED his 54th homer of the year 😱



(via @MLB)



pic.twitter.com/4hBoH1bewJ — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年9月28日

大谷近期得點圈打擊火燙，加上這一轟，近13次在得點圈有人時站上打擊區，合計敲出12支安打、5轟、19分打點。