MLB／老虎進季後賽終結10年乾旱 送白襪第121敗寫最慘紀錄

老虎隊今天以4：1擊敗白襪隊，一口氣締造兩項紀錄，老虎繼2014年後再次闖進季後賽，而白襪則是吞下本季第121敗，締造大聯盟1900年以來單季最多敗的難堪紀錄。

老虎在5局下靠著維爾林（Matt Vierling）高飛犧牲打以及對手暴投先取2分，白襪雖在6局上由迪洛契（Zach DeLoach）開轟但只是陽春砲，7局下格林（Riley Greene）的1分打點二壘打帶動下，老虎又攻下2分。

老虎繼2014年後再次闖進季後賽。 美聯社

老虎確保美聯外卡的一席位置，相隔10年再次晉級季後賽，中斷與天使隊並列的大聯盟現存最長季後賽乾旱期。

白襪雖然前面3連戰橫掃天使，但依舊躲不過紀錄，在今天超越1962年大都會隊，寫下大聯盟現代棒球年代以來的單季最多敗場，而在1900年之前，1899年克里夫蘭蜘蛛隊的單季134敗則是最多。