MLB／大谷翔平57盜出爐 超越「朗神」成新科日本紀錄

大谷翔平昨天享受完香檳浴，確定今年將以國聯西區冠軍之姿首度參與季後賽，他的紀錄之旅還沒停歇腳步，今天在面對洛磯隊之戰跑出本季第57盜，刷新鈴木一朗2001年締造的56盜日本選手單季最多盜壘紀錄。

道奇隊本季剩下最後3場例行賽為與洛磯隊的客場3連戰，大谷今天繼續擔任先發第一棒出賽，首打席擊出游擊方向滾地球出局，第2打席在第2局一、二壘有人時打穿右邊防線，形成一支帶有1分打點的安打。

大谷隨後發動盜壘，三壘上的泰勒（Chris Taylor）也隨即啟動，大谷成功盜上二壘，更因洛磯捕手史托林斯（Jacob Stallings）傳二壘暴傳再推進壘包。

大谷本季第57盜壘出爐，不僅持續推進至「53轟57盜」，也超越23年前傳奇前輩鈴木一朗樹立的障礙，改寫日本選手在大聯盟單季最多盜紀錄。