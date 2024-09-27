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MLB／弗里曼恐怖跑壘「翻船」無大礙！道奇樂觀季後賽能復出

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼跑壘「翻船」。 法新社
弗里曼跑壘「翻船」。 法新社

道奇隊今天在主場打敗教士隊，近12年第11次國聯西區封王。當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）7局下跑向一壘時「翻船」傷退，好消息是，檢查結果顯示傷無大礙，道奇決定直接讓他休到季後賽開打。

據大聯盟官網報導，弗里曼受傷後穿著護靴並使用拐杖，接受X光檢查後，結果顯示沒有骨折，道奇樂觀認為他能在國聯分區系列賽開打時復出。

道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示不擔心弗里曼傷勢，「我們這周末沒理由讓他上場。如果有需要我們會讓他上場，但我們不需要。我們會確保他獲得足夠休息，並在下周六準備好。」

弗里曼受訪時談到傷勢狀況，「腳踝有點腫脹，但他們非常樂觀，認為我能在季後賽出場。我是這麼希望，但我從來沒扭傷腳踝，所以不太清楚，現在腫得蠻大的。」弗里曼還說，「幸運的是，我們現在有一些時間治療。我無法給大家一個確切的答案，但我會盡我所能。」

弗里曼 道奇

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