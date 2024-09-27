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MLB／第一次在大聯盟體驗香檳裕 大谷翔平：會努力多參加
大谷翔平先前受訪提到，2018年來到美國加盟天使隊後，季後賽是夢想舞台。沒想到大谷雖不停繳出鬼神成績，但直到今年轉戰道奇隊才圓夢，道奇今天正式在國聯西區封王，大谷也分享首度香檳裕滋味。
大谷賽後與隊友們狂噴香檳慶祝勝利，他受訪時坦言，「一直都想參與這種慶祝，今天終於能參加了，感到非常幸福。太棒了，我還會努力多參加幾次。」
慶祝開始時，大谷沒有戴護目鏡並成為隊友攻擊目標，香檳噴進他的眼睛內，大谷笑說，「有點痛，但不會影響到之後比賽。」
今天是道奇本季例行賽主場最終戰，吸引5萬2433名球迷到場見證，道奇也不負眾望拿下12年第11次國聯西區冠軍。大谷也談到球迷們的支持，「對我們來說當然很特別，但對球迷更特別，可以在主場迎接這個時刻，對球迷和我們都是最棒的。」
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