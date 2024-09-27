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MLB／大谷封王時刻2摯愛都來了！真美子黑色平肩上衣太美了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平生涯體會分區冠軍的滋味與初次香檳浴！ 美聯社
大谷翔平生涯體會分區冠軍的滋味與初次香檳浴！ 美聯社

趕在本季最後一場主場例行賽，道奇隊以7：2擊敗教士隊後，確定完成國聯西區3連霸，更是大谷翔平生涯體會分區冠軍的滋味，初次香檳浴，他笑說：「這是我一直都很渴望的事，很開心可以在今天完成，而且是在主場。」妻子真美子、愛犬Decoy也都到場同歡，一家三口在場上留下合影。

大谷過去6季在天使隊，不曾打過季後賽，天使5度排名分區第4、1次分區第3，今天轉戰同城強權道奇，第一年就圓夢，今天在封王戰敲出3安打，包括此役的致勝安打，打破2：2局面。

大谷賽後跟著全隊一起換上紀念T恤，參與香檳浴，他說：「大家都很努力才能一起達成今天的成就，這是一場很棒的比賽，但還有接下來的比賽要打，我會繼續為了季後賽努力。」放眼季後賽，大谷說：「還不到放下警戒的時候，我會繼續衝到終點，持續努力、著眼未來。」

參與完香檳浴後，大谷回到場上，真美子一身平肩黑色上衣美翻，她穿上一件印有大谷名字和背號「17」的外套，大谷則是抱起Decoy，一起在場上留下珍貴合影。

天使 道奇

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