MLB／大谷猛打賞助道奇稱霸國西 單季400壘打數近23年首見

大谷翔平在天使隊6季最佳只拿過分區第3，轉隊第一年就知道分區王座的滋味，今天敲出超前安打，幫助道奇隊終場以7：2擊敗教士隊，道奇完成國聯西區3連霸，近12季11度稱霸分區冠軍

大谷翔平5打數敲出3安打，前兩打席都是滾地球出局，第6局開局敲安，雖推進三壘，但得分差臨門一腳，第7局則在2：2平手、一二壘有人時敲出安打建功；第8局面對同胞投手松井裕樹，敲出二壘打。

至今天賽前，大谷累積本季壘打數396，此役1支二壘打、2支一壘打後，壘打數正好達到400，成為史上第19人，也是大聯盟2001年後首見的紀錄。

道奇此役由布勒（Walker Buehler）先發，投5局失1分，第5局因保送、安打被攻占二、三壘有人，阿拉斯（Luis Arraez）以滾地球為教士開張分數；第6局牛棚接手，菲利普斯（Evan Phillips）被連敲2安打開局，教士連兩棒以高飛犧牲打推進跑者，再攻下第2分。

面臨0：2落後的道奇，7局下靠史密斯（Will Smith）兩分砲一棒追平。攻勢還在延續，赫南德茲（Enrique Hernández）安打、帕赫斯（Andy Pages）靠妨礙打擊上壘，大谷補上超前安打，將比分扭轉為3：2，自己也靠右外野的回傳失誤站上二壘，貝茲（Mookie Betts）安打掃回2分擴大優勢，帕赫斯8局下再揮兩分砲。

"I wanna see Shohei face Scott... this is a playoff matchup." - Harold Reynolds



Ohtani was 0-for-8 with 3 strikeouts in his career vs. Tanner Scott before giving the Dodgers the lead in the 7th. pic.twitter.com/ZjTO1btWeL — MLB Network (@MLBNetwork) 2024年9月27日

意外插曲在於弗里曼（Freddie Freeman）該局的跑壘上一壘後「翻船」傷退，傷情有待觀察，在季後賽即將開戰關頭，格外令人擔心。