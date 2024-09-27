MLB／雙城撐13局不敵馬林魚 老虎與皇家自助人助外卡晉級M1

美聯外卡名額競爭進入白熱化階段，老虎隊今天以4：3逆轉擊敗光芒隊，皇家隊以7：4戰勝國民隊，因此水手隊確定被淘汰，雙城隊今天延長賽不敵馬林魚隊，因此老虎與皇家外卡晉級魔術數字都只剩M1。

老虎2014年後就沒有打過季後賽，今天面對光芒5局打完以0：3落後。6局下老虎打線突破封鎖，基斯（Colt Keith）敲出帶有1分打點的三壘安打，卡本特（Kerry Carpenter）代打建功，敲安送回第2分，只落後1分。

8局下基斯在一、二壘有人時，敲出中外野安打追平分數，隨後亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）擊出高飛犧牲打，幫助球隊以4：3超前，老虎終結者佛里（Jason Foley）9局上關門成功。

皇家與老虎都贏球，壓力丟給最晚開打的雙城身上，結果與馬林魚大戰13局，儘管馬林魚打線全場吞下20K，但13局上靠羅培茲（Otto Lopez）從前統一獅洋投布萊威（Scott Blewett）手中，敲出超前比數二壘安打，下一棒柯尼（Griffin Conine）隨後又在滿壘敲安送回2分保險分，雙城下半局僅能追回1分，終場就以6：8吞敗。

老虎戰績85勝74敗與皇家並列美聯外卡第2，由於雙城輸球，老虎與皇家外卡晉級魔術數字都只剩M1，只要明天攜手贏球或雙城落敗，兩隊就能搶下美聯最後兩張外卡。