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MLB／批自家球隊「非大聯盟」？天使教頭：不是那個意思…
天使隊今天以0：7輸給白襪隊後，本季吞下96敗，確定刷新隊史最多敗賽季，總教練華盛頓（Ron Washington）近日還因一席粗暴言論引起熱議，稱天使有些球員「不是大聯盟選手」，今天對此澄清是自己失言，「我要表達的意思並不是那樣…」。
華盛頓這席言論刊載於洛杉磯時報，長文描述72歲老教頭華盛頓的執教風格，引發討論的發言在於，華盛頓點出天使農場戰力的問題，本季多數在賽季初期的晉升，經過漫長賽季考驗後，都顯示他們距離大聯盟還有一段差距，還沒有足夠時間養成能應對全年賽季的體能、戰力，也還不具備帶來改變戰局的能力。
「我們不需要超級巨星，但需要有幾名『棒球選手』，他們知道怎麼打球。」華盛頓說：「我們忘了帶進幾名真正的棒球選手，我不是針對現在陣中的人，但他們還不是真正的大聯盟選手，他們還無法幫助球隊奪冠。」
言下之意直指自家選手不是「大聯盟球員」，今天被問到這席言論，華盛頓坦承自己失言，「那不是我想要表達的意思，字面上看起來是球隊沒有給我大聯盟選手，但我想說的是，這些選手必須成長為大聯盟選手。」
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