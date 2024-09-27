MLB／運動家告別奧克蘭主場留下勝利 46889人見證最後一舞

運動家隊今天主場湧進4萬6889人滿場，見證球隊在奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）的最後一戰，而他們也以3：2擊敗遊騎兵隊，讓球迷留下美好回憶，結束在此地的57年征戰歷史。

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）感觸很深，他的球員時期曾效力運動家隊4年，2022年起接掌兵符，今天賽後他穿著全套球衣站在場中致詞，向這座球場告別。

「我從來沒打過世界大賽，但今天的氛圍有點像那樣的感覺。」柯塞說：「今天的規模盛大，而球迷也擠滿了刊台，感受到不同的能量與氣氛，這是我在剩餘人生中會珍藏的事物。」

職棒大聯盟(MLB)運動家隊在其主場加州奧克蘭(屋崙)-阿拉米達郡體育場打完最後一場比賽，結束了「奧克蘭運動家隊」持續57年的傳奇。圖為傷心的球迷舉牌惜別。(路透) 路透通訊社

運動家在1968年將主場搬遷至奧克蘭競技場後，曾拿下4座世界大賽冠軍，締造20連勝驚奇，而電影《魔球》也在此地拍攝，然而之後球隊將先暫時搬往沙加緬度作為中繼，等待2028年移往位於拉斯維加斯的新主場。

今天滿場球迷中，有人喊著「賣掉球隊」、也有人喊「加油運動家」，柯塞表示：「對於那些致力於為奧克蘭運動家奉獻的員工，尤其是無法跟我們一起搬家的人，我永願感謝，也永願不會忘記你們。」

在柯塞致詞結束後，身後的球員們也向觀眾敬禮致意，投手吉恩（J.T. Ginn）說：「這個球場及球隊對我的意義難以言喻。」25歲的他今天先發5.1局、掉2分，拿下生涯第一勝，也是運動家在奧克蘭競技場的最後一勝。

終結者米勒投出這球場的最後一球。 法新社

而最後一球則是終結者米勒（Mason Miller）投出的103.5哩速球，製造滾地出局，米勒說：「這是一個榮譽，我想任何投手都會嚮往此事，無論我的生涯未來如何，這永遠是我會回憶的時刻。」

運動家隊在奧克蘭競技場留下例行賽2492勝、2000敗的戰績，而所有的最後一次紀錄，大聯盟官網整理如下：

最後一勝：吉恩（J.T. Ginn）

最後一次救援成功：米勒（Mason Miller）

最後一支安打：布朗（Seth Brown），8局下

最後一次得分：威爾森（Jacob Wilson），5局下

最後一分打點：布雷戴（JJ Bleday），5局下

最後一次保送：索德史東（Tyler Soderstrom），8局下

最後一次三振：米勒，9局上對塔維拉斯（Leody Taveras）投出

職棒大聯盟(MLB)運動家隊在其主場加州奧克蘭(屋崙)-阿拉米達郡體育場打完最後一場比賽，結束了「奧克蘭運動家隊」持續57年的傳奇。圖為傷心的球迷舉牌惜別。(路透) 路透通訊社