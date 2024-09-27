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MLB／運動家奧克蘭主場最後一舞 投過完全比賽的布瑞登也來了

中央社／ 舊金山26日專電
MLB運動家隊26日在奧克蘭競技場進行完最後一場比賽，結束在此地的57年征戰歷史。圖為球迷26日在場外與運動家隊前投手布瑞登(Dallas Braden中)合影。路透
MLB運動家隊26日在奧克蘭競技場進行完最後一場比賽，結束在此地的57年征戰歷史。圖為球迷26日在場外與運動家隊前投手布瑞登(Dallas Braden中)合影。路透

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家隊今天在主場迎戰德州遊騎兵隊，這場比賽也成為運動家在奧克蘭球場的最後一舞。許多球迷不捨表示感傷，有人拿紅土作紀念，卻也有球迷情緒激動，朝場上扔擲酒瓶和煙霧彈。

對加州奧克蘭民眾來說，2024年9月26日是個五味雜陳的日子。陪伴他們超過半個世紀的運動家隊，在今天比賽結束後就要正式和這座城市告別。

記者車子開往球場沿路上，電子看板閃爍著「謝謝你，奧克蘭」的字樣，代表球隊對球迷的最後感謝，近4萬7000名球迷湧入球場留念，現場氣氛喧囂也感傷。

一身綠色裝扮、隻身前來的畢爾德（Brock Beard）告訴記者，今天代表全家參加綠衫軍在奧克蘭的最後一場比賽，「我爸爸對在這裡參加過世界大賽的球隊都留下美好回憶」，儘管有人認為球場破舊不堪，他在這裡度過歡樂的時光。

MLB運動家隊26日在奧克蘭競技場進行完最後一場比賽，結束在此地的57年征戰歷史。圖為球場工作人員26日賽後將投手丘的橡膠板移除。美聯社
MLB運動家隊26日在奧克蘭競技場進行完最後一場比賽，結束在此地的57年征戰歷史。圖為球場工作人員26日賽後將投手丘的橡膠板移除。美聯社

與老婆、女兒一起現身的賈托（Stephen Gatto）難過表示，1968年4月17日，運動家隊在奧克蘭進行第一場比賽，那天是他的生日，父親特別帶他到球場慶祝，今天他帶女兒來這裡看這支球隊在奧克蘭的最後一場比賽，劃下句點。

畢爾德和賈托都已不住在奧克蘭，今天特地回到故鄉與過去道別並見證歷史。

來自台灣，10多年前在奧克蘭落地生根的年輕夫妻王煜中和唐若馨有感而發地說，小時候看電影「魔球」開始和奧克蘭產生連結，之後都會看球隊比賽，聽到球隊要搬走時，社區都很生氣，希望運動家老闆費雪（John Fisher）出售球隊。

今天現場不少人仍像王煜中一樣身穿印有「出售（SELL）的球衣」，從去年4月運動家隊傳出要搬遷至賭城拉斯維加斯開始，球迷就發起反制抗議，要求費雪將球隊賣掉，換得球隊繼續留在奧克蘭的機會，但最終還是沒有結果。

比賽進行時，也傳出現場有球迷情緒激動衝進球場、以及將酒瓶和煙霧彈扔擲到場上，影響賽事進行的突發狀況。

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家隊今天在主場迎戰德州遊騎兵隊，這場比賽也成為運動家在奧克蘭球場的最後一舞。 法新社
美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家隊今天在主場迎戰德州遊騎兵隊，這場比賽也成為運動家在奧克蘭球場的最後一舞。 法新社

運動家隊預計2027年搬到拉斯維加斯，新球場完工之前，將與巨人隊3A球隊共用沙加緬度（Sacramento）的小聯盟球場。不過即便到了此刻，唐若馨和許多球迷仍抱持希望，認為可能還會出現變數，期盼3年後球隊會再回來。

回顧運動家隊123年的歷史，自1901年名為費城運動家的球隊成立，經過54年後，球隊於1955年遷往堪薩斯市，1968年再移到奧克蘭，56年來以奧克蘭為家。

現年82歲的波莫洛伊（Dave Pomeroy）自球隊還在堪薩斯市時就一路支持運動家隊，即便步履蹣跚，他還是與太太一同飛來奧克蘭參與球隊在這座城市的最後一場比賽。他表示，未來如果球隊搬到拉斯維加斯，他仍然會前去看比賽。

「我知道奧克蘭的球迷正在經歷的事情， 他們正經歷我們曾經經歷過的事，所以我很能感同身受」，波莫洛伊說，這一刻，他的心情百感交集。

大聯盟上次有球隊遷往他城已經是2005年賽季的事情，當時蒙特婁博覽會隊（Montreal Expos）搬遷至華盛頓特區，並更名為華盛頓國民隊（WashingtonNationals）。運動家隊此次搬遷也象徵奧克蘭這座城市的沒落。

MLB運動家隊26日在奧克蘭競技場進行完最後一場比賽，結束在此地的57年征戰歷史。圖為運動家隊員26日在賽後脫帽向球迷致意。路透
MLB運動家隊26日在奧克蘭競技場進行完最後一場比賽，結束在此地的57年征戰歷史。圖為運動家隊員26日在賽後脫帽向球迷致意。路透

近年，美國職籃NBA勇士隊、職業美式足球聯盟NFL突擊者隊陸續離開奧克蘭，如今運動家隊再搬離，對當地民眾和城市形象都是重擊。唐若馨說，「希望這次真的已經是谷底了」。

這幾天，不少球迷在現場將紅土裝進寶特瓶空罐內留念。儘管情緒複雜，大家仍跳起波浪舞，展現支持和團結，也向這支陪他們走過56年的球隊致上敬意，「謝謝你，運動家」。

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