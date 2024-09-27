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MLB／賈吉連5場開砲累積58轟 洋基開魯閣第21度美東封王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉今天對金鶯隊之戰締造連5場開轟，本季累積58轟，還有機會挑戰第二次單季60轟。 美聯社
賈吉今天對金鶯隊之戰締造連5場開轟，本季累積58轟，還有機會挑戰第二次單季60轟。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）手感極度火燙，今天對金鶯隊之戰締造連5場開轟，幫助球隊以10：1拿下勝利外，洋基隊也將魔術數字歸零，隊史第21度奪得美聯東區王座。

前兩場都輸給金鶯的洋基今天火力全開，2局下史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲先馳得點後，6局下一口氣灌進6分，其中史丹頓貢獻清壘的3分打點二壘安打。

7局下輪到賈吉表演，從金鶯投手貝克（Bryan Baker）手中敲出中左外野的2分砲，將比數拉開到9：0，這一轟飛行距離394呎、擊球初速110.9哩，也是他的本季第58轟，持續位居大聯盟全壘打王，與第2名的大谷翔平保持差距。

這是賈吉生涯第2次連5場開轟，前一次是2020年7月29日到8月2日，而大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉是洋基隊史第一位生涯有2次以上連5場開轟的球員，而賈吉生涯還有4度連4場開轟。

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）也壓制了前兩場都至少打下5分的金鶯打線，先發6.2局僅被敲出2支安打，沒有失分，另有5次三振、1次四壞保送，取得本季第8勝。

洋基 賈吉 金鶯

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