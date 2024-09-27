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MLB／50轟球之爭鬧上法庭 18歲球迷提民事訴訟要求暫停拍賣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平破紀錄的50轟球到底是誰搶到的鬧上法庭。 法新社
大谷翔平破紀錄的50轟球到底是誰搶到的鬧上法庭。 法新社

大谷翔平破紀錄的50轟球即將在拍賣網站「Goldin Auctions」上架，當時在馬林魚球場左外野發生的搶球爭議，如今確定鬧上法庭，18歲球迷馬克斯．馬圖斯（Max Matus），已聘請律師提出民事訴訟，預計在10月10日舉辦聽證會。

大谷在9月20日馬林魚球場完成史無前例的壯舉，當天第7局，紀錄已推進到「49-51」的大谷站上打擊區，聽牌的第一個打席就掃向左外野全壘打牆外，這一球先在人群之間落地，往前排彈去，眾人搶成一團，將桌子、椅子都掀翻，而馬圖斯當時一手摸到球、一手抓著手機，不敵另一位伸手雙手爭球的男子。

馬圖斯透過代理律師烏史托（John Uustal）提起民事訴訟，提交的資料中揭示這位搶到球的男子名為克里斯．貝蘭斯基（Chris Belanski），稱他當天粗暴且錯誤地從馬圖斯手中搶走球，「一位更壯、更年長的男子，手臂伸過他的雙腿，從他的左手搶走這球。」

烏史托表示，「如果允許被告出售50轟50盜紀念球，考量這項紀錄的獨特性，原告將蒙受無法替代的損失，一但這球被售出，原告很可能再也無法拿回，任何金錢賠償都無法彌補。」

馬圖斯方要求暫停拍賣，佛州法院在今天已經裁定，拍賣可以按照預計的時間（美國時間周五）登場，但聽證會將安排在10月10日進行，而在那之前這球不能被售出，必須被保管在雙方都同意的位置。

大谷翔平 馬林魚

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