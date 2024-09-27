MLB／天使沒大谷就創隊史最多敗！白襪橫掃對手獲球迷掌聲

白襪隊本周一追平大聯盟史上單季最多敗紀錄，不過今天又以7：0打敗天使隊，完成系列賽橫掃；天使則創下隊史最多敗紀錄。

白襪5局下攻勢大爆發，單局打12個人次，灌進7分。大聯盟敗投王弗列克森（Chris Flexen）主投6.1局飆出7次三振，沒有失分，聯手牛棚完封天使。這是白襪本季第2次系列賽橫掃對手，上次是4月29日對光芒隊。

本場比賽是白襪今年主場最終戰，前2場比賽有球迷發出噓聲；這場比賽則有不少球迷起立鼓掌。白襪王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）受訪時坦言不喜歡球迷喝倒彩，同時感謝給予支持的球迷，「整季他們都一直來現場，我尊重並感謝這點，希望能為他們打出更好的賽季，但目前戰績是我們表現的結果，這點事實無法改變。」

白襪接下來要作客老虎隊，展開3連戰。老虎目前正在爭奪美聯外卡席位，勢必會全力出擊；白襪則要力拼避免創下單季最多敗紀錄。

天使休賽季失去大谷翔平，今年不只再度無緣季後賽，還創下隊史最多敗紀錄。天使捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）直言，「這真讓人難受，春訓期待事情會好轉，結果變成這樣。我們有一個好的團隊，但與戰績顯示的不一樣。」