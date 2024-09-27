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MLB／大谷翔平逼近下一個偉大紀錄 挑戰單季400壘打數

中央社／ 洛杉磯26日專電
大谷翔平達成「50轟50盜」成MLB第一人之後，現又逼近邦茲、索沙等傳奇打者在列的「單季400壘打數」俱樂部。 路透通訊社
大谷翔平達成「50轟50盜」成MLB第一人之後，現又逼近邦茲、索沙等傳奇打者在列的「單季400壘打數」俱樂部。 路透通訊社

日籍球星大谷翔平達成「50轟50盜」成美職大聯盟第一人之後，現又逼近另一偉大紀錄：邦茲、索沙等傳奇打者在列的「單季400壘打數」俱樂部。

大谷所屬的洛杉磯道奇隊例行賽剩4場比賽，今在主場對聖地牙哥教士，明天起與科羅拉多洛磯3連戰。今天賽前，大谷單季壘打數達396。剩下4戰，大谷再敲4支一壘安打或1支全壘打，就能達成單季400壘打數里程碑。

壘打數（Total bases）意指敲出安打所推進的壘包數，一壘安打為1、二壘安打計2，三壘安打是3，全壘打為4。大谷目前53轟、7支三壘安打、36支二壘安打、91支一壘安打。

大聯盟官網統計，過去124年，單季壘打數超過400的打擊者僅有18人。這18人都是傳奇強打，包括邦茲（Barry Bonds）、索沙（Sammy Sosa）、希爾頓（Todd Helton）、龔薩雷茲（Luis Gonzalez）等人。

除了大谷再添4個壘打數，就能擠身「400壘打數俱樂部」，洋基「法官」賈吉本季壘打數也達388，再剩下4場比賽如果打出12個壘打數也可達標。

要達成單季400壘打數，須具備兩大要素，一是高打擊率、一是高長打率，兩者缺一不可。最具挑戰之處在於無論安打率或是長打，兩項必須整季維持高水準，穩定輸出頂尖成績。

巨人強打邦茲在2001年達成411個壘打數，當年他單季敲出73支全壘打。小熊全壘打王索沙在1998年、2001年兩度達成單季400壘打數；1998年索沙與麥奎爾（Mark McGwire）全壘打追逐戰，他敲出66轟，麥奎爾有70轟。

百年前，傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）曾在1921年和1927年兩度達成單季400壘打數。

索沙

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