MLB／直言大谷比賈吉強！守護者捕手：他守外野能金手套

道奇隊日本球星大谷翔平本季無法投球，但以指定打擊身分寫下史無前例「50轟50盜」驚人紀錄；洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）也繳出史詩級打擊成績，兩人誰比較強引發球迷熱議，守護者隊捕手黑吉斯（Austin Hedges）也發表看法。

黑吉斯近日參加播客節目《The Chris Rose Rotation》，主持人問他對大谷「50轟50盜」的看法，黑吉斯直呼：「這真的很酷，他是史上最偉大選手，令人難以置信，我沒懷疑過他無法達成。」黑吉斯也回憶自己與道奇交手時發生的事，「大谷只要打到球，球至少都能到外野警戒區，我從沒見過這種事。」

當被問到與大谷身處同個時代的感受，黑吉斯認為，「在這時代打球是一種幸福，這時代有很多被稱為史上最偉大的選手，每個位置都有歷史最出色選手，目前棒球處在最佳狀態，特別從天賦角度來看。」

主持人也詢問大谷和賈吉誰更強，黑吉斯馬上回應，「大谷還能投球，所以一定要選大谷。我和他對戰過，他真的太強了。我們還無法看見他防守，但我保證如果他守外野，能拿下金手套。」