MLB／大谷第56盜平紀錄仍憧憬朗神 將為勝利繼續跑

大谷翔平今天在面對教士隊關鍵比賽中，兩度於得點圈擊出超前比數安打，還上演本季第56盜，追平鈴木一朗日本球員單季最多盜紀錄。道奇最終以4：3險勝，大谷賽後受訪時強調，會為了勝利繼續盜壘。

當被問到追平鈴木一朗紀錄時，大谷回應，「他是我一直以來憧憬的選手，雖然追平紀錄，但這不會改變什麼，接下來我也會繼續為球隊勝利奔跑。」

大谷本場兩度在2出局一、二壘有人時敲安建功，幫助道奇以4：3贏球，領先教士3場勝差，封王魔術數字降到M2。對此大谷表示，「關鍵時刻擊出安打讓我情緒有些波動，球迷的熱情和球隊上士氣都很高，這讓我更能集中精神。」

大谷也期盼明天能在主場鎖定國聯西區冠軍，「如果明天能在主場贏下比賽，那將非常特別。我要感謝能健康走到現在，能在關鍵時刻比賽，接下來我也會繼續加油。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）再度盛讚大谷，「當我們需要他時，他就擊出適時安打。」當被問到大谷打破鈴木一朗紀錄，羅伯斯笑稱，「我不驚訝，開玩笑啦！我很驚訝。」