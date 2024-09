MLB／大谷第56盜平紀錄仍憧憬朗神 將為勝利繼續跑

大谷翔平今天在面對教士隊關鍵比賽中,兩度於得點圈擊出超前比數安打,還上演本季第56盜,追平鈴木一朗日本球員單季最多盜紀錄。道奇最終以4:3險勝,大谷賽後受訪時強調,會為了勝利繼續盜壘。

當被問到追平鈴木一朗紀錄時,大谷回應,「他是我一直以來憧憬的選手,雖然追平紀錄,但這不會改變什麼,接下來我也會繼續為球隊勝利奔跑。」

大谷本場兩度在2出局一、二壘有人時敲安建功,幫助道奇以4:3贏球,領先教士3場勝差,封王魔術數字降到M2。對此大谷表示,「關鍵時刻擊出安打讓我情緒有些波動,球迷的熱情和球隊上士氣都很高,這讓我更能集中精神。」

大谷也期盼明天能在主場鎖定國聯西區冠軍,「如果明天能在主場贏下比賽,那將非常特別。我要感謝能健康走到現在,能在關鍵時刻比賽,接下來我也會繼續加油。」

道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)再度盛讚大谷,「當我們需要他時,他就擊出適時安打。」當被問到大谷打破鈴木一朗紀錄,羅伯斯笑稱,「我不驚訝,開玩笑啦!我很驚訝。」

I can't.. Shohei Ohtani, how cute he is

大谷くん、どうしてこんなに可愛い😭😭😭

世界一可愛い盗塁🤣 pic.twitter.com/rNC2d6tBgo