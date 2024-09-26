快訊

撞死東海女大生的司機13年前也曾撞死人 巨業客運證實了

通訊設備連環爆蒙受大打擊 真主黨曝：1500名戰士被炸瞎或截肢

獨／4大優惠期間限定！5G吃到飽388、iPhone 16降價配舊換新0元還有賺

MiLB／沙子宸不滿意本季自己表現 盼利用休賽季調整

中央社／ 台北26日電
旅美投手沙子宸。中央社
旅美投手沙子宸。中央社

美職運動家隊1A台灣投手沙子宸結束旅美第2個球季，回顧今年球季，他表示不如自己的預期及期待，各項投球數據都是下降，休賽季必須再調整，另外參加U23世界盃則是收穫滿滿。

今年是沙子宸在1A的第2個賽季，球隊安排出賽方式為一週先發、一週後援上場，本季共出賽24場，其中有12場賽事為先發，拿下2勝6敗、2次中繼成功，共送出64次三振，防禦率6.33。

總結今年賽季，沙子宸坦言不如自己預期，「去年休賽季有符合自己目標增胖10公斤，不過在球季想驗收成果時，明顯感受未達到期待。」沙子宸指出，在旋轉、爆發力、投球的數據都是下降，接下來這些問題是休賽季要再修正、調整的地方。

沙子宸也提到，今年賽季投起來比較辛苦，「可能是在春訓發現自己的球速不如預期，進而影響自己的信心。」他也認為，有時候自己在比賽中會想太多，導致信心不足，不過球的品質、上竄都有進步。

另外，沙子宸是今年U23世界盃棒球賽台灣隊其中一員，首披國家隊戰袍的他期許自己下次再度入選。沙子宸在U23預賽以後援身分上場，分別對戰韓國及尼加拉瓜，2場賽事繳出3.2局送出4次三振、僅被打出2支安打，無責失分的表現。

談到這次比賽的收穫，沙子宸說：「感受到國際賽的張力很高，每個國家都是卯足全力搶下勝利，每場比賽都不好打。」他也點出自己的不足，認為自己在對上尼加拉瓜時，沒有幫助球隊守住失分危機，「不過我認為這2次出賽的投球內容算不差。」

球速 運動家

延伸閱讀

U23世界盃／中國第4作收寫隊史紀錄 日本1敗後8連勝奪冠

U23世界盃／中華隊首度輸英國 史上最差第8名作收

U23世界盃／荷蘭贏球⋯中華隊確定寫史上最差排名

U23世界盃／3連敗遭淘汰後終於開胡 中華隊11:0大勝南非

相關新聞

MLB／大谷第56盜平鈴木一朗紀錄 得點圈兩安助道奇封王M2

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，日本球星大谷翔平兩度在得點圈敲安，還上演本季第56次盜壘成功，追平鈴木一朗日本球員紀錄，道奇終場也以4：3險勝，國聯西區封王魔術數字降到M2，如果明天擊敗教士，就能順利封王

MLB／賈吉炸第57轟救不了 洋基臨陣換投被金鶯打爆無緣封王

洋基與金鶯隊今天進行3連戰第2場，「法官」賈吉（Aaron Judge）9局下夯出三分砲，但終場仍以7：9輸球，美聯東區封王還要再等等。 洋基原定先發投手柯特斯（Nestor Cortes）因左

MLB／大谷第56盜平紀錄仍憧憬朗神 將為勝利繼續跑

大谷翔平今天在面對教士隊關鍵比賽中，兩度於得點圈擊出超前比數安打，還上演本季第56盜，追平鈴木一朗日本球員單季最多盜紀錄。道奇最終以4：3險勝，大谷賽後受訪時強調，會為了勝利繼續盜壘。 當被問到

MLB／颶風影響國聯外卡割喉戰 大都會與勇士30日打雙重賽

美國職棒受颶風侵襲影響，正在爭取國家聯盟外卡的大都會隊和勇士隊，今明兩日的2場關鍵對戰將延至30日舉行，兩隊不但要打雙重...

桌球好手至正國中廖堉棋 奪世界桌球職業大聯盟U15冠軍

屏東縣至正國中八年級14歲廖堉棋參加2024ＷTT世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）...

MiLB／沙子宸不滿意本季自己表現 盼利用休賽季調整

美職運動家隊1A台灣投手沙子宸結束旅美第2個球季，回顧今年球季，他表示不如自己的預期及期待，各項投球數據都是下降，休賽季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。