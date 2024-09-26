MiLB／沙子宸不滿意本季自己表現 盼利用休賽季調整

美職運動家隊1A台灣投手沙子宸結束旅美第2個球季，回顧今年球季，他表示不如自己的預期及期待，各項投球數據都是下降，休賽季必須再調整，另外參加U23世界盃則是收穫滿滿。

今年是沙子宸在1A的第2個賽季，球隊安排出賽方式為一週先發、一週後援上場，本季共出賽24場，其中有12場賽事為先發，拿下2勝6敗、2次中繼成功，共送出64次三振，防禦率6.33。

總結今年賽季，沙子宸坦言不如自己預期，「去年休賽季有符合自己目標增胖10公斤，不過在球季想驗收成果時，明顯感受未達到期待。」沙子宸指出，在旋轉、爆發力、投球的數據都是下降，接下來這些問題是休賽季要再修正、調整的地方。

沙子宸也提到，今年賽季投起來比較辛苦，「可能是在春訓發現自己的球速不如預期，進而影響自己的信心。」他也認為，有時候自己在比賽中會想太多，導致信心不足，不過球的品質、上竄都有進步。

另外，沙子宸是今年U23世界盃棒球賽台灣隊其中一員，首披國家隊戰袍的他期許自己下次再度入選。沙子宸在U23預賽以後援身分上場，分別對戰韓國及尼加拉瓜，2場賽事繳出3.2局送出4次三振、僅被打出2支安打，無責失分的表現。

談到這次比賽的收穫，沙子宸說：「感受到國際賽的張力很高，每個國家都是卯足全力搶下勝利，每場比賽都不好打。」他也點出自己的不足，認為自己在對上尼加拉瓜時，沒有幫助球隊守住失分危機，「不過我認為這2次出賽的投球內容算不差。」