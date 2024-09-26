MLB／首位日本球員村上雅則 60年前為大谷翔平成就舖路

美國職棒日籍球星大谷翔平創造了單季50轟50盜紀錄，但村上雅則早在60年前就已奠定了基礎，他是大聯盟（MLB）史上首名日本球員。

法新社報導，洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平上週成為第1位在單季演出50轟50盜的大聯盟球員，這為他不斷累積的成就更增添幾分光彩。

大谷翔平的表現十分出色，30歲的他在日本與美國都廣受歡迎。年已80的村上雅則眼中閃著光芒，他表示大谷是一位「模範」棒球選手，也是日本的完美大使。

村上雅則在橫濱舉行的棒球紀念品展覽會上向法新社表示：「很多美國人都想來日本參觀。大谷對日美友誼的重要性就像幾千個普通人，我認為世界上每個人都喜歡他。」

村上雅則受訪時說，他的貢獻在祖國基本上已被遺忘，日本每個人都認為野茂英雄才是第1位進入大聯盟的日本球員。

「日本數一數二糟糕的就是不談自己的棒球史。在美國，他們會談他們的棒球史。」

村上雅則補充說：「我在野茂英雄出生之前就去了大聯盟。」

村上雅則是在1960年代以「棒球交換生」的身分，從日本南海鷹隊加盟舊金山巨人隊。