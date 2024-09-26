MLB／大谷第56盜平鈴木一朗紀錄 得點圈兩度敲安助道奇退教士

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，日本球星大谷翔平兩度在得點圈敲安，還上演本季第56次盜壘成功，追平鈴木一朗日本球員紀錄，道奇終場也以4：3險勝，國聯西區封王魔術數字降到M2，如果明天擊敗教士，就能順利封王。

大谷翔平首打席獲得保送，接著因暴投上二壘，赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出適時安打，把大谷送回本壘，道奇先馳得點。

教士2局上攻下2分超前，大谷第2打席吞下三振。4局下道奇先靠勒克斯（Gavin Lux）適時安打追平，大谷翔平在2出局一、二壘有人時，補上一支射牆二壘安打，取得3：2領先。

Shohei Ohtani rockets a 116.8 MPH double off the wall to give the @Dodgers the lead! pic.twitter.com/8KpCZqNe9F — MLB (@MLB) 2024年9月26日

5局上教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出追平陽春砲。6局下又是2出局一、二壘有人，大谷翔平敲出中間方向穿越安打，送回關鍵超前分，隨後又盜壘成功，追平2001年鈴木一朗創下的56次日本球員紀錄，這也是大谷連續第33次盜壘成功。

Shohei Ohtani with another go-ahead hit!



In other news, grass is green. pic.twitter.com/tToHfaYY1M — MLB (@MLB) 2024年9月26日

56 stolen bases for Shohei!



He ties Ichiro for most stolen bases in a season by a Japanese-born player. 🤩 pic.twitter.com/7FQpAGc2oK — MLB (@MLB) 2024年9月26日

9局上道奇1出局攻占一、二壘，結果大谷前棒打者又敲出雙殺打，讓他只能從打擊準備區走回休息室。9局下道奇終結者寇佩克（Michael Kopech）用再見三振成功守成，道奇拿下勝利。

道奇贏球後戰績94勝64敗，國聯西區封王魔術數字降到M2，明天贏球就能直接在國聯西區封王。大谷翔平本場比賽3打數2安打，選到1次保送，進帳2分打點，跑回1分，目前累積53轟和56盜，打擊率3成03。