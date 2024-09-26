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MLB／颶風影響國聯外卡割喉戰 大都會與勇士30日打雙重賽

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
大都會與勇士國聯外卡割喉戰受颶風影響延期至30日打雙重賽，屆時無論誰出線、隔天就要打外卡首輪季後賽。 美聯社
大都會與勇士國聯外卡割喉戰受颶風影響延期至30日打雙重賽，屆時無論誰出線、隔天就要打外卡首輪季後賽。 美聯社

美國職棒受颶風侵襲影響，正在爭取國家聯盟外卡的大都會隊和勇士隊，今明兩日的2場關鍵對戰將延至30日舉行，兩隊不但要打雙重賽，獲得外卡資格的隊伍隔天還要打季後賽。

法新社報導，颶風海倫（Hurricane Helene）朝喬治亞州亞特蘭大前進。美國職棒大聯盟今天下午宣布，原定於今、明兩日在亞特蘭大舉行，由紐約大都會隊出戰亞特蘭大勇士隊的2場比賽，延至30日進行雙重賽。

中心位置在墨西哥灣（Gulf of Mexico）的颶風海倫，預計將於未來幾天推進至亞特蘭大地區，當地已下達警報，預計今明兩個晚上都會出現風暴和大雨。

國家聯盟目前已有4隊取得季後賽資格，分別是洛杉磯道奇隊、費城費城人隊、聖地亞哥教士隊，以及密爾瓦基釀酒人隊。剩下的2個外卡名額將由大都會隊、勇士隊、亞利桑那響尾蛇隊之中產生。

為期6個月的大聯盟例行賽9月29日結束，外卡賽將於10月1日展開，這代表因颶風延賽的大都會與勇士，最後無論是其中一隊或雙雙搶下外卡，都將於30日的雙重賽之後，於隔天立刻進行季後賽。

大聯盟 大都會

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