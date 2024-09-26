MLB／季後賽輪值拉警報！ 金鶯大物報銷、洋基柯特斯成傷兵

洋基與金鶯隊正在爭奪美聯東區冠軍，兩隊今天都傳出壞消息，洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）因左手肘屈肌拉傷進入15天傷兵名單；金鶯二年級強投羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）因復原不如預期本季確定關機。

柯特斯原定今天面對金鶯先發，但因左手肘屈肌拉傷，被放進15天傷兵名單。柯特斯受訪時透露，肘部酸痛的情況已經出現3周，本周一牛棚練投時感覺不適，因此接受檢查，他期望透過休息和復健，在季後賽後段復出。

柯特斯本季出賽31場（30次先發），主投174.1局創生涯新高，防禦率為3.77。他將被禁止投球7到10天，並接受治療，「我的心態和做法是盡力復出，這取決於我們走多遠和復健狀況，我的目標是復出並幫助這支球隊贏得世界大賽。」

金鶯大物投手羅德里奎茲。 美聯社

至於羅德里奎茲曾是金鶯農場頭號新秀，本季先發20場，拿下13勝4敗，主投116.2局能送出130K，防禦率3.86，每局被上壘率1.24。

羅德里奎茲8月初因右闊背肌與大圓肌傷勢缺陣至今，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）宣布他今年不會再投任何一球，他復健過程沒有挫折，但無法在10月回歸，明年球季能正常出賽。