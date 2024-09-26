MLB／賈吉炸第57轟救不了 洋基臨陣換投被金鶯打爆無緣封王

洋基與金鶯隊今天進行3連戰第2場，「法官」賈吉（Aaron Judge）9局下夯出三分砲，但終場仍以7：9輸球，美聯東區封王還要再等等。

洋基原定先發投手柯特斯（Nestor Cortes）因左手肘屈肌拉傷進入傷兵名單，賽前緊急換投為史卓曼（Marcus Stroman），但開局就被打爆，金鶯打線連敲6安攻下3分大局，2局下洋基靠著沃爾普（Anthony Volpe）適時安打追回1分。

4局上金鶯攻勢再起，敲出3安打把史卓曼打退場，洋基牛棚彼特（Clayton Beeter）接手後，金鶯又敲2支長打，單局攻下4分，5局上再添1分，取得8：1領先。

5局下洋基強打索托（Juan Soto）轟出兩分砲，8局上金鶯再攻進1分。9局下洋基展開反攻，索托擊出帶有1分打點的安打，賈吉在一、三壘有人時，將球扛出中左外野大牆，本季第57轟出爐，將比分改寫為7：9，不過金鶯換上艾金（Keegan Akin）抓下最後2個出局數，收下勝利。

57 for Aaron Judge!



He's homered in 4 straight games! pic.twitter.com/lWlq65G53T — MLB (@MLB) 2024年9月26日

賈吉本場比賽選到1保送，4打數2安打，包含本季第57轟，領先道奇隊大谷翔平4支，持續暫居大聯盟全壘打王。

洋基輸球後戰績92勝66敗，領先金鶯4場勝差，兩隊本季例行賽都剩4場比賽。