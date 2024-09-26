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MLB／大谷翔平50轟全壘打球開賣 起標價近1600萬

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷那顆被球迷帶出場的50號全壘打紀念球，今天被放上拍賣網站「Goldin Auctions」，起標價50萬美元。 美聯社
大谷那顆被球迷帶出場的50號全壘打紀念球，今天被放上拍賣網站「Goldin Auctions」，起標價50萬美元。 美聯社

道奇大谷翔平在今年達成史上第一次的「50轟、50盜」，那顆50號全壘打紀念球在今天被放上拍賣網站「Goldin Auctions」，起標價50萬美元（約台幣1595萬元）。

大谷翔平在美國時間19日對馬林魚隊之戰，以單場6打數6安打、3響砲、10打點、2盜壘的誇張成績，達陣史上首次的「50、50」。

其中第50轟飛到左中外野的觀眾席上，被一名黑色T恤的男子搶下，隨後在球場人員護送下離開，美國媒體曾傳出，道奇隊以30萬美元作為交換條件，但遭到拒絕。

日本媒體當天也大幅報導大谷的50-50。 美聯社
日本媒體當天也大幅報導大谷的50-50。 美聯社

由於這顆球在大谷翔平打擊前已經換成特殊紀念球，加上轉播畫面拍得清楚，即使沒有球隊認證，這顆球依舊具有價值，而今天這顆球出現在拍賣網站上，起標價50萬美元，或是在10月9日前可以450萬美元（約新台幣1.4億元）直接購買。

拍賣網站「Goldin」的執行長高登（Ken Goldin）表示，大谷是獨一無二的，而「50-50」是他輝煌的成就，「這是棒球史上的一塊，這個記憶會留在世界上的球迷跟歷史學者心中長達百年。」

棒球史上目前拍賣價最貴是1999年紅雀隊球星馬怪爾（Mark McGwire）的第70轟，以305萬美元售出，而2022年洋基隊球星「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出的破美聯紀錄第62轟，也透過「Goldin」拍賣，得標價150萬美元，排名第二。

大谷翔平 棒球 道奇

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