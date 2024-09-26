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MiLB／旅美投手一左一右 林昱珉、潘文輝入選美職秋季聯盟
美國職棒大聯盟今天公布秋季聯盟賽程及6隊球員名單，台灣旅美左投林昱珉、右投潘文輝入選。
今年亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）從10月7日到11月16日舉行。秋季聯盟接在正規球季後，大聯盟30隊約200多名潛力新秀分成6隊，在1個多月賽程裡加強磨練。
參加秋季聯盟的選手大多是球團重視、未來有機會上大聯盟的年輕球員。今年參賽球員當中，有14人名列大聯盟百大新秀榜。
歷年不少台灣好手在秋季聯盟亮相，從2000年的陳金鋒開始，包括胡金龍、陳鏞基、羅錦龍、羅嘉仁、蔣智賢、王維中、林子偉、張進德、吉力吉撈．鞏冠、張育成。
今年秋季聯盟有2名台灣投手入選，分別是亞利桑那響尾蛇體系的左投林昱珉、費城人體系的右投潘文輝。
21歲的林昱珉旅美生涯第3年，名列響尾蛇農場的新秀榜第7名，近日升上小聯盟最高層級3A，是未來台灣下一名大聯盟球員的熱門人選。
林昱珉今年球季從2A出發，先發19場繳出3勝6敗、防禦率4.28成績，94.2局賞給對手90次三振。他4月底在休息室觀賽時，意外遭界外球擊中臉部，休息1個多月復出，參加秋季聯盟可望補上他缺陣而少投的投球份量。
22歲的潘文輝旅美第2年，是費城費城人隊農場排名20名的潛力新秀。他在小聯盟的球速曾經飆破160公里，有新一代台灣火球男的稱號。
和林昱珉相似，潘文輝今年也曾因傷缺陣一段時間。他開季就進入傷兵名單，直到6月下旬復出，大多時間在高階1A出賽，以1局到2局的後援為主，投21局責失3分，賞給對手22次三振。
潘文輝、林昱珉在秋季聯盟分屬不同隊伍，但兩人旅美前是開南大學的隊友。
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