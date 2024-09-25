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MLB／年齡限制不能喝酒！金鶯狀元郎慶功改拿「幼鳥洗澡水」

聯合新聞網／ 綜合報導
20歲狀元郎哈勒戴在狂歡的時候只能拿「幼鳥洗澡水」解悶。 美聯社
20歲狀元郎哈勒戴在狂歡的時候只能拿「幼鳥洗澡水」解悶。 美聯社

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金鶯隊今天在客場擊敗洋基隊，並且靠著馬林魚隊擊敗雙城隊，確定晉級季後賽，賽後眾人在休息室大噴香檳、啤酒，但狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）卻待在一旁，手拿寫著「幼鳥洗澡水」（Baby Bird Bath Water）字樣的玻璃瓶，顯得格格不入。

金鶯賽後全隊在休息室內噴灑啤酒慶祝，不過全隊只有哈勒戴一人不能喝，因為2003年12月4日出生的他還沒有滿21歲的法定飲酒年齡，正因如此，球隊便為他準備了幾罐「幼鳥洗澡水」，同時大家還要注意哈勒戴沒有在「射程範圍」，確保他沒有觸法。

隊友們最終仍不敵愉悅的氣氛，將啤酒倒在哈勒戴頭上，還叮囑不可以張開嘴巴。 美聯社
隊友們最終仍不敵愉悅的氣氛，將啤酒倒在哈勒戴頭上，還叮囑不可以張開嘴巴。 美聯社

至於甚麼是幼鳥洗澡水？原來裡面裝的是氣泡水，上面還有一串標語：「給金鶯隊21歲以下小朋友的無酒精飲料」大夥兒在慶祝之際，金鶯新秀基爾塔德（Heston Kjerstad）不小心玩過頭，直接把啤酒倒在哈勒戴身上，急忙大喊：「不可以喝掉！」哈勒戴也乖乖地緊抿嘴巴，不讓一滴酒流進去。

網友們也打趣道：「有夠老古板，直接讓他開一罐來喝吧」、「我們都知道相機關掉之後你就沒這麼乖了」、「這該不會是貼了標語的香檳吧」

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