快訊

35元買麵包中千萬！7-ELEVEN 7、8月發票開出4張千萬特別獎 名單一次看

川普讚揚「俄國很會打仗」 批拜登賀錦麗讓美國陷入俄烏戰爭

挨批得寸進尺…張國煒再談長榮遺產風波：遺產趕快分一分

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷無法打擊機率低於1%！道奇教頭：它就是發生了

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷第9局沒有上場打擊機會，教士隊慶祝勝利。 美聯社
大谷第9局沒有上場打擊機會，教士隊慶祝勝利。 美聯社

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，9局下連敲3安有望逆轉，不料羅哈斯（Miguel Rojas）擊出再見三殺打，終場以2：4輸球，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時解釋當下戰術安排，並無奈表示，「大谷無法上場打擊的機率低於1％」。

9局下開打前，道奇以1：4落後。史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）和赫南德茲（Kike Hernandez）接連敲安攻下1分，且無人出局攻占一、二壘。許多球迷都期待輪到大谷上場打擊扮英雄。

擔任第9棒的羅哈斯第一球擺出短棒，接著擊出三壘滾地球，教士三壘手馬恰多（Manny Machado）策動再見三殺守備，收下勝利。羅伯茲提到教士改變防守布陣，如果再短打會出局，因此希望打進場內找洞穿。

羅伯茲表示沒有人預料到三殺守備會發生，「當時所有人都趨前守備，場上有很多洞，這就是打球的方式。我認為大谷無法上場打擊的機率不到1％，不幸的是，小機率的事發生了。」

大谷翔平 教士 道奇

相關新聞

MLB／史上首次再見三殺進季後賽 馬恰多：大谷是下一棒...

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）今天在9局下策動再見三殺守備，幫助教士以4：2險勝道奇隊，收下季後賽門票，馬恰多受訪時也談到大谷翔平的威壓感。 大聯盟數據專家藍斯（Sarah

MLB／大谷無法打擊機率低於1%！道奇教頭：它就是發生了

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，9局下連敲3安有望逆轉，不料羅哈斯（Miguel Rojas）擊出再見三殺打，終場以2：4輸球，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時解釋當下戰術安排，並無奈表

MLB／年齡限制不能喝酒！金鶯狀元郎慶功改拿「幼鳥洗澡水」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金鶯隊今天在客場擊敗洋基隊，並且靠著馬林魚隊擊敗雙城隊，確定晉級季後賽，賽後眾人在休息室大噴香檳、啤酒，但狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）

MLB／金鶯受傷病困擾仍連兩年闖季後賽 教頭：為這支球隊自豪

即便「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出了本季的第56轟，金鶯隊今天仍然靠著團隊扛了3支全壘打，以5：3力壓洋基隊，再加上雙城隊今天敗給馬林魚隊，金鶯確定取得季後賽資格，教頭海德（Brandon

MiLB／李灝宇本季表現亮眼 獲選2A聯盟明星隊二壘手

美職底特律老虎隊台灣好手李灝宇本季在小聯盟2A表現亮眼，打擊率2成98是全聯盟最高，小聯盟球季結束後，今天所屬的2A東方...

MLB／大谷盜壘數直逼鈴木一朗 川崎宗則：這樣還不算真正超越

道奇隊日本球星大谷翔平本季展現強大的壘間破壞力，今日賽前累積55次盜壘，有望突破傳奇球星鈴木一朗的單季56次盜壘的日本紀錄。不過日本前旅美球星川崎宗則認為，大谷翔平不算真正的超越鈴木一朗。 川崎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。