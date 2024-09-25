MLB／大谷無法打擊機率低於1%！道奇教頭：它就是發生了

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，9局下連敲3安有望逆轉，不料羅哈斯（Miguel Rojas）擊出再見三殺打，終場以2：4輸球，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時解釋當下戰術安排，並無奈表示，「大谷無法上場打擊的機率低於1％」。

9局下開打前，道奇以1：4落後。史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）和赫南德茲（Kike Hernandez）接連敲安攻下1分，且無人出局攻占一、二壘。許多球迷都期待輪到大谷上場打擊扮英雄。

擔任第9棒的羅哈斯第一球擺出短棒，接著擊出三壘滾地球，教士三壘手馬恰多（Manny Machado）策動再見三殺守備，收下勝利。羅伯茲提到教士改變防守布陣，如果再短打會出局，因此希望打進場內找洞穿。

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羅伯茲表示沒有人預料到三殺守備會發生，「當時所有人都趨前守備，場上有很多洞，這就是打球的方式。我認為大谷無法上場打擊的機率不到1％，不幸的是，小機率的事發生了。」