MLB／金鶯受傷病困擾仍連兩年闖季後賽 教頭：為這支球隊自豪

即便「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出了本季的第56轟，金鶯隊今天仍然靠著團隊扛了3支全壘打，以5：3力壓洋基隊，再加上雙城隊今天敗給馬林魚隊，金鶯確定取得季後賽資格，教頭海德（Brandon Hyde）和受訪時驕傲表示：「我為這支球隊感到自豪。」

相比上個賽季一路狂飆拿下101勝，在美東自力封王，但本季就沒這麼順遂了，在球季後半段遇到了傷病困擾，包含明星內野手威斯柏格（Jordan Westburg）、一壘手蒙卡索（Ryan Mountcastle）以及投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）都曾掛傷號，明星賽後團隊更是未曾3連勝過，今天前的10場比賽甚至輸掉了7場，近況明顯不佳。好在傷兵已陸續回歸，而他們也在今天下放白襪檢來的重砲希曼尼茲（Eloy Jimenez）至3A，並釋出了通過讓渡程序的「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）。

教頭海德對球隊始終抱持信心，他說：「這3個月我們面臨太多倒楣事了，但球員們仍然繼續奮戰。」 法新社

金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）說：「7月前我們都抱有很高的期望，但在這之後遇到了一些困難，且戰況越來越緊繃。」不過他仍讚許金鶯仍能保有生機，「我們進入季後賽的方式可能略有不同，但我們已經實現了本季的一大里程碑。」

陣中鐵捕拉契曼（Adley Rutschman）賽後也喊話：「我們已經準備好了！我們正在往更好的路上前進！」一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）表示：「或許計畫不是我們所想的那樣，但在季後賽甚麼都有可能發生。一支充滿渴望的隊伍應該要留下些故事，而我們正是這支隊伍。」