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MLB／史上首次再見三殺進季後賽 馬恰多：大谷是下一棒...

聯合新聞網／ 綜合報導
馬恰多策動三殺守備結束比賽，讓下一棒的大谷無緣上場。 美聯社
馬恰多策動三殺守備結束比賽，讓下一棒的大谷無緣上場。 美聯社

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）今天在9局下策動再見三殺守備，幫助教士以4：2險勝道奇隊，收下季後賽門票，馬恰多受訪時也談到大谷翔平的威壓感。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是大聯盟史上第28次再見三殺守備，外卡制度建立以來第3次，上次是2021年6月20日洋基隊三壘手烏謝拉（Gio Urshela）策動。史上有4次取得季後賽門票的比賽發生三殺守備，再見三殺守備則是史上首見。

策動三殺守備的馬恰多與隊友一起慶祝勝利。 美聯社
策動三殺守備的馬恰多與隊友一起慶祝勝利。 美聯社

教士總教練席爾特（Mike Shildt）賽後大讚馬恰多，「多麼棒的方式，你一定在跟我開玩笑，馬恰多這球太漂亮了。」

道奇第9棒羅哈斯（Miguel Rojas）敲出三殺打，讓教士避免大谷翔平站上打擊區，馬恰多受訪時則談到這場勝利是已故前老闆賽德勒（Peter Seidler）的功勞，「他整年都和我們同在。大谷翔平站在打擊準備區，這是艱難的局面，我們竟然用三殺守備結束比賽，對手還是最強球隊，我的意思是，他（賽德勒）在看著我們。」

馬恰多在休息室與隊友慶祝進季後賽。 美聯社
馬恰多在休息室與隊友慶祝進季後賽。 美聯社

Manny Machado 大谷翔平 教士 道奇

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