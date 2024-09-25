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MiLB／李灝宇本季表現亮眼 獲選2A聯盟明星隊二壘手

中央社／ 台北25日電
小聯盟球季結束後，2A東方聯盟公布全明星隊陣容，旅美小將李灝宇獲選為明星二壘手。 截圖自Erie SeaWolves 官方X
小聯盟球季結束後，2A東方聯盟公布全明星隊陣容，旅美小將李灝宇獲選為明星二壘手。 截圖自Erie SeaWolves 官方X

美職底特律老虎隊台灣好手李灝宇本季在小聯盟2A表現亮眼，打擊率2成98是全聯盟最高，小聯盟球季結束後，今天所屬的2A東方聯盟公布全明星隊陣容，李灝宇獲選為明星二壘手。

目前美國職棒小聯盟球季已經結束，老虎隊2A的李灝宇本季出賽87場，342打數敲出102支安打，包含19支二壘安打、5支三壘安打、12發全壘打，送回56分打點，打擊率2成98為並列2A東方聯盟本季最高。

李灝宇的各項數據都創下個人職業生涯新高，且2A東方聯盟今天公布年度明星隊陣容，李灝宇獲選為明星隊二壘手。

不過，李灝宇在8月時因為比賽擊球時傷到腰部，被球隊放入傷兵名單，之後就沒有再出賽。日前世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒曾表示，李灝宇因為傷勢狀況確定無法參賽，球團訊息是背部舊傷，希望李灝宇好好復原。

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