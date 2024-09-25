MLB／大谷盜壘數直逼鈴木一朗 川崎宗則：這樣還不算真正超越
道奇隊日本球星大谷翔平本季展現強大的壘間破壞力，今日賽前累積55次盜壘，有望突破傳奇球星鈴木一朗的單季56次盜壘的日本紀錄。不過日本前旅美球星川崎宗則認為，大谷翔平不算真正的超越鈴木一朗。
川崎宗則曾在季前看過大谷翔平春訓後做出大膽預測，直言他在本賽季可以繳出50轟、3成打擊率以及40盜的成績。然而大谷翔平大幅超出川崎的預期，本季締造大聯盟史無前例的「50轟、50盜」，目前累積53轟，跑出55次盜壘成功。
儘管大谷翔平的盜壘記錄即將超越一朗，但川崎宗則在23日上節目時說出心中想法，他認為大谷翔平就算紀錄超越鈴木一朗，也不算真正的「超越一朗」，他認為，大谷與一朗的時代不同，賽事的規則上有差異，紀錄並不能互相比較。川崎也覺得大谷翔平的盜壘次數還會往上提升，並且猜測大谷目前最想要的並非個人紀錄，而是季後賽與世界大賽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言