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MLB／大谷盜壘數直逼鈴木一朗 川崎宗則：這樣還不算真正超越

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平盜壘紀錄直逼鈴木一朗，川崎宗則卻給出不同想法。 美聯社
大谷翔平盜壘紀錄直逼鈴木一朗，川崎宗則卻給出不同想法。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平本季展現強大的壘間破壞力，今日賽前累積55次盜壘，有望突破傳奇球星鈴木一朗的單季56次盜壘的日本紀錄。不過日本前旅美球星川崎宗則認為，大谷翔平不算真正的超越鈴木一朗。

川崎宗則曾在季前看過大谷翔平春訓後做出大膽預測，直言他在本賽季可以繳出50轟、3成打擊率以及40盜的成績。然而大谷翔平大幅超出川崎的預期，本季締造大聯盟史無前例的「50轟、50盜」，目前累積53轟，跑出55次盜壘成功。

大谷剛進入大聯盟時就對前輩們十分尊敬，賽前遇到一朗也會特地前去致意。 美聯社
大谷剛進入大聯盟時就對前輩們十分尊敬，賽前遇到一朗也會特地前去致意。 美聯社

儘管大谷翔平的盜壘記錄即將超越一朗，但川崎宗則在23日上節目時說出心中想法，他認為大谷翔平就算紀錄超越鈴木一朗，也不算真正的「超越一朗」，他認為，大谷與一朗的時代不同，賽事的規則上有差異，紀錄並不能互相比較。川崎也覺得大谷翔平的盜壘次數還會往上提升，並且猜測大谷目前最想要的並非個人紀錄，而是季後賽與世界大賽。

川崎宗則曾短暫來台加入味全龍隊。 聯合報系資料照
川崎宗則曾短暫來台加入味全龍隊。 聯合報系資料照

大谷翔平 川崎宗則 鈴木一朗

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