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MLB／大谷沒得打！教士再見三殺守備退道奇收季後賽門票

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 歐新社
大谷翔平。 歐新社

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，第9局道奇連敲3安追回1分，大谷翔平準備上場打擊，沒想到前一棒羅哈斯（Miguel Rojas）擊出罕見再見三殺打，教士終場以4：2險勝道奇，也確定拿下季後賽門票。

首局大谷翔平就敲出二壘安打，接著貝茲（Mookie Betts）擊出滾地球，沒想到教士游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）將球傳進休息室，根據規則，大谷直接跑回本壘得分，貝茲也站上二壘，不過後續道奇沒有再添分數。

2局上教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）馬上敲出兩分砲逆轉戰局。2局下大谷翔平選到保送形成滿壘，但貝茲慘遭三振，攻勢再度被瓦解。

4局上教士攻勢再起，波賈茲敲出帶有1分打點的安打，柯朗沃斯擊出二壘安打再添1分，取得4：1領先。

大谷翔平第3打席飛球出局，第4打席吞下三振，道奇9局下展開反撲，前3棒都敲出安打攻回一分。沒想到第9棒羅哈斯擊出三壘滾地球，三壘手先踩三壘，再傳二壘，最後傳向一壘，完成罕見再見三殺守備。

教士取得對戰道奇4連勝，本季雙方交手教士8勝3敗。教士今天贏球後，只落後道奇2場，同時確定拿下季後賽門票，至少有外卡系列賽能打。

大谷翔平今天3打數1安打，選到1保送，打擊率0.301，全壘打數停在53支，盜壘成功數也維持55次。

大谷翔平 教士 道奇

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