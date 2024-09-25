MLB／內野4個和尚沒水喝！ 白襪121敗前「懸崖勒馬」逆轉勝

賽前已吞下120敗的白襪隊，今天在前7局陷入落後，處理內野飛球時還發生了「4個和尚沒水喝」的窘況，但白襪在8局下灌進3分上演大逆轉，最後以3：2險勝天使，在破紀錄的121敗前踩了煞車。

此戰第5局上，天使打者莫尼亞克（Mickey Moniak）擊出內野沖天砲，但白襪內野卻在一陣陣的「我來接（I got it）」喊聲中讓小白球落在內野草地上，紀錄上是給一壘安打。由於白襪正在破紀錄的121敗邊緣，此一離譜守備瑕疵一度讓現場的球迷怒喊：「賣球隊！」

holy shit White Sox pic.twitter.com/1HjRf6pXlZ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年9月25日

“Sell the team” chants are LOUD tonight 🔊



(h/t @HawleySports)



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不只球迷高喊「賣球隊」，場邊也有球迷高舉布條。 路透

而天使打線在7、8局分別靠著瓦格曼（Eric Wagaman）二壘安打與羅培茲（ Jack Lopez）陽春砲各下一城，取得2比0領先。但白襪隊8局下展開反攻，靠著連續安打以及天使二壘手羅培茲守備瑕疵，讓白襪追平。接著班寧坦迪（Andrew Benintendi）擊出帶有1分打點的超前安打，幫助白襪上演逆轉。

白襪今天雖然逆轉勝，但破紀錄的121敗還是很有可能發生。 法新社

今天這場逆轉秀是本季白襪首次在7局落後時還能逆轉贏球的比賽，目前在此情況已累積94敗。白襪目前戰績37勝120敗，已經追平1962年大都會，並列大聯盟自1900年以來現代棒球單季最多敗球隊，破紀錄的121敗隨時可能發生。