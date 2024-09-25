快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／內野4個和尚沒水喝！ 白襪121敗前「懸崖勒馬」逆轉勝

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪內野4個和尚沒水喝發生低級失誤。 法國新聞社
白襪內野4個和尚沒水喝發生低級失誤。 法國新聞社

賽前已吞下120敗的白襪隊，今天在前7局陷入落後，處理內野飛球時還發生了「4個和尚沒水喝」的窘況，但白襪在8局下灌進3分上演大逆轉，最後以3：2險勝天使，在破紀錄的121敗前踩了煞車。

此戰第5局上，天使打者莫尼亞克（Mickey Moniak）擊出內野沖天砲，但白襪內野卻在一陣陣的「我來接（I got it）」喊聲中讓小白球落在內野草地上，紀錄上是給一壘安打。由於白襪正在破紀錄的121敗邊緣，此一離譜守備瑕疵一度讓現場的球迷怒喊：「賣球隊！」

不只球迷高喊「賣球隊」，場邊也有球迷高舉布條。 路透
不只球迷高喊「賣球隊」，場邊也有球迷高舉布條。 路透

而天使打線在7、8局分別靠著瓦格曼（Eric Wagaman）二壘安打與羅培茲（ Jack Lopez）陽春砲各下一城，取得2比0領先。但白襪隊8局下展開反攻，靠著連續安打以及天使二壘手羅培茲守備瑕疵，讓白襪追平。接著班寧坦迪（Andrew Benintendi）擊出帶有1分打點的超前安打，幫助白襪上演逆轉。

白襪今天雖然逆轉勝，但破紀錄的121敗還是很有可能發生。 法新社
白襪今天雖然逆轉勝，但破紀錄的121敗還是很有可能發生。 法新社

今天這場逆轉秀是本季白襪首次在7局落後時還能逆轉贏球的比賽，目前在此情況已累積94敗。白襪目前戰績37勝120敗，已經追平1962年大都會，並列大聯盟自1900年以來現代棒球單季最多敗球隊，破紀錄的121敗隨時可能發生。

大聯盟 天使 白襪

相關新聞

MLB／大谷翔平沒得打！教士再見三殺守備退道奇收季後賽門票

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，第9局道奇連敲3安追回1分，大谷翔平準備上場打擊，沒想到前一棒羅哈斯（Miguel Rojas）擊出罕見再見三殺打，教士終場以4：2險勝道奇，也確定拿下季後賽門票。

MLB／老將海沃德夯逆轉2分砲！太空人退水手連8年進季後賽

太空人隊今天賽前領先水手隊4場勝差，只要贏1場就能在美聯西區封王，5局下太空人靠著季中才撿來的35歲老將海沃德（Jason Heyward）夯出逆轉兩分砲，幫助太空人終場以4：3氣走水手，分區登頂也連

MLB／賈吉扛第56轟領先大谷3支 金鶯擊敗洋基收季後賽門票

洋基隊今天在主場與金鶯隊展開3連戰，只要贏1場就能鎖定美東冠軍。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）扛出本季第56轟，但洋基終場以3：5輸球。 金鶯4局打完以2：0領先，賈吉4局下擔任首名

MLB／內野4個和尚沒水喝！ 白襪121敗前「懸崖勒馬」逆轉勝

賽前已吞下120敗的白襪隊，今天在前7局陷入落後，處理內野飛球時還發生了「4個和尚沒水喝」的窘況，但白襪在8局下灌進3分上演大逆轉，最後以3：2險勝天使，在破紀錄的121敗前踩了煞車。 此戰第5

MLB／打了8百多場才初嚐季後賽滋味 外媒：不是大谷的問題

大聯盟官網寫手馬奎爾（Brent Maguire）在今天撰文分析了今年值得關注的季後賽菜鳥，包含了皇家隊「少主」（Bobby Witt Jr.）以及洋基新秀沃爾普（Anthony Volpe），而當中

MLB／官網盤點季後賽菜鳥 大谷翔平最受注目

美國職棒大聯盟球季進入尾聲，10月展開季後賽。日籍球星大谷翔平帶著空前「50轟50盜」以上紀錄，美職生涯首次在10月高壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。