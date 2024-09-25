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MLB／老將海沃德夯逆轉2分砲！太空人退水手連8年進季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
35歲老將海沃德敲逆轉兩分砲，幫助太空人封王。 美聯社
35歲老將海沃德敲逆轉兩分砲，幫助太空人封王。 美聯社

太空人隊今天賽前領先水手隊4場勝差，只要贏1場就能在美聯西區封王，5局下太空人靠著季中才撿來的35歲老將海沃德（Jason Heyward）夯出逆轉兩分砲，幫助太空人終場以4：3氣走水手，分區登頂也連8年闖進季後賽。

布萊格曼（Alex Bregman）首局擊出陽春砲，幫助太空人先馳得點；2局上水手波蘭柯（Jorge Polanco）回敬1發陽春砲。3局上水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出帶有1分打點的二壘安打，波蘭柯再補上適時安打，幫助水手取得3：1領先。

4局下太空人球星塔克（Kyle Tucker）也轟出陽春砲，5局下海沃德二壘有人時上場打擊，他將98英里速球掃出右外野大牆，一棒逆轉，取得4：3領先。值得一提的是他是在8月底為道奇敲出逆轉3分砲、2天候後卻被DFA，因此才有機會加入太空人，今天又再次當英雄。

8局上水手2出局攻占一、三壘，太空人終結者海德（Josh Hader）提前上班，他用三振化解危機，9局上投出三上三下，幫助太空人以4：3贏球，確定連8年打進季後賽，也是近8年第7次再美聯西區封王。

事實上太空人本季猶如倒吃甘蔗，開季打出慘澹的12勝24敗，6月中時還落後當時排第一的水手多達10場勝差，沒想到季末成功超車，反而水手已快沒季後賽機會。

洋基、守護者、金鶯和太空人都確定拿下美聯季後賽門票；水手目前落後美聯外卡第2的老虎和皇家隊2.5場勝差。

Jason Heyward 太空人 水手

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