MLB／打了8百多場才初嚐季後賽滋味 外媒：這不是大谷的問題

大聯盟官網寫手馬奎爾（Brent Maguire）在今天撰文分析了今年值得關注的季後賽菜鳥，包含了皇家隊「少主」（Bobby Witt Jr.）以及洋基新秀沃爾普（Anthony Volpe），而當中最受矚目的球員便是道奇隊球星大谷翔平。

馬奎爾將第1次打季後賽的球員們一一分類，如「明星球員」、「嶄露頭角的新秀」以及「值得注意的老將」，而大谷卻是獨自一欄，內文提及了本季寫下的大聯盟首次50轟、50盜成就以及諸多紀錄。

The road to 50/50.



Congratulations Shohei on being the only player in MLB history to join the 50/50 club! pic.twitter.com/KLD7Xj4tqf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月19日

文中提到，大谷是未曾打過季後賽的現役球員中出賽數第2多的，出賽869場的季後賽絕緣之旅，僅次於教士隊亞梅德（Nick Ahmed）的957場。會這麼久打不了季後賽也不是大谷自己的問題，因為大谷在2018到2023賽季都在積弱不振的天使隊，彼時的大谷甚至還具有二刀流身分，但在投打兩端都繳出頂尖表現的狀況下，仍然無法帶領天使突破5成勝率。

大谷將與道奇一同展開季後賽之旅，身為季後賽菜鳥的大谷能繳出什麼樣的表現也成為許多球迷關注的焦點，這也考驗著大谷在高壓環境下的適應能力。