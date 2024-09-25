聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／賈吉扛第56轟領先大谷3支 金鶯擊敗洋基收季後賽門票
洋基隊今天在主場與金鶯隊展開3連戰，只要贏1場就能鎖定美東冠軍。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）扛出本季第56轟，但洋基終場以3：5輸球。
金鶯4局打完以2：0領先，賈吉4局下擔任首名打者，滿球數時敲出左外野方向陽春砲，本季第56轟出爐，飛行距離407呎。
金鶯6至8局都有球員夯陽春砲，依序是桑坦德（Anthony Santander）、烏力亞斯（Ramon Urias）和考瑟（Colton Cowser）。洋基7下攻進2分，但終場仍以3：5落敗。
賈吉本場比賽3打數1安打，包含本季第56轟，選到1次保送。賈吉目前全壘打和打點數仍領先全大聯盟；打擊率3成23落後皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）和藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。
金鶯贏球後戰績87勝70敗，還落後洋基5場勝差，本季例行賽雙方都只剩5場比賽。不過雙城隊今天輸給馬林魚隊，金鶯確定拿下季後賽門票，至少能打外卡系列賽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言