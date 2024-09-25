MLB／賈吉扛第56轟領先大谷3支 金鶯擊敗洋基收季後賽門票

洋基隊今天在主場與金鶯隊展開3連戰，只要贏1場就能鎖定美東冠軍。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）扛出本季第56轟，但洋基終場以3：5輸球。

金鶯4局打完以2：0領先，賈吉4局下擔任首名打者，滿球數時敲出左外野方向陽春砲，本季第56轟出爐，飛行距離407呎。

HOME RUN NO. 56 FOR AARON JUDGE 🚨 pic.twitter.com/oEt7srVQSb — MLB (@MLB) 2024年9月25日

金鶯6至8局都有球員夯陽春砲，依序是桑坦德（Anthony Santander）、烏力亞斯（Ramon Urias）和考瑟（Colton Cowser）。洋基7下攻進2分，但終場仍以3：5落敗。

賈吉本場比賽3打數1安打，包含本季第56轟，選到1次保送。賈吉目前全壘打和打點數仍領先全大聯盟；打擊率3成23落後皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）和藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

靠著雙城輸球，金鶯確定拿到季後賽門票，至少能打外卡系列賽。 法新社

金鶯贏球後戰績87勝70敗，還落後洋基5場勝差，本季例行賽雙方都只剩5場比賽。不過雙城隊今天輸給馬林魚隊，金鶯確定拿下季後賽門票，至少能打外卡系列賽。