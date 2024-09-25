MLB／前雙棲球星將大谷與喬丹比肩 力讚：他真的太不可思議

道奇隊日籍球星大谷翔平今年成為大聯盟史上第1位寫下50轟、50盜的球員，甚至有望往「55-55」邁進，持續寫下自己的傳奇紀錄。前NFL傳奇角衛桑德斯（Deion Sanders），也給予大谷極高評價，甚至能與喬丹（Michael Jordan）相提並論。

「大谷正在做出一些超乎我們常常理的事情」，桑德斯認為，大谷可以和籃球巨星喬丹（Michael Jordan）以及傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）比肩，也分享他見過最偉大的球員是邦茲（Barry Bonds）與「盜帥」韓德森（Rickey Henderson），「我想像個孩子一樣坐著，聽韓德森教我如何盜壘。」

桑德斯是知名的雙棲球星，是史上第1位打過大聯盟世界大賽與NFL超級盃的球員。 路透

桑德斯在受訪時表示：「大谷太不可思議了。」也好奇邦茲為何沒有達成像「50-50」里程碑，邦茲最接近此紀錄的時候是1996年賽季，那年他寫下42轟、40盜。

目前桑德斯在大學美式足球隊執教，而他的的職業生涯也充滿傳奇色彩，不只是個「棒橄雙棲」的球員，且他在大聯盟待了9個賽季，是史上唯一參加過世界大賽和超級盃的球員。