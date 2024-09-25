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MLB／道奇輪值大將史東賽季報銷 拉22歲火球男上大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇先發右投史東整季報銷。 路透
道奇先發右投史東整季報銷。 路透

道奇隊今天進行球員異動，將25歲先發右投史東（Gavin Stone）放進60天傷兵名單，本季確定報銷。

史東本季先發25場，拿下全隊最多的11勝，主投140.1局送出116K，防禦率3.53，每局被上壘率1.21。他在9月6日因右肩發炎進15天傷病名單，如今進入60天名單，意味著本季報銷。

道奇決定將22歲右投恩里克斯（Edgardo Henriquez）拉上大聯盟，恩里克斯來自委內瑞拉，今年曾飆出104英里（167.3公里）火球，本季待過1A、高階1A、2A和3A，他在3A出賽14場，主投12.2局送出18K和10保送，防禦率2.84，每局被上壘率1.89。

道奇也下放25歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），他9月1日迎來大聯盟生涯初登板，主投1局無失分，拿下生涯首勝；前天面對洛磯隊則是主投3局只失1分。

道奇

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