MLB／官網盤點季後賽菜鳥 大谷翔平最受注目

美國職棒大聯盟球季進入尾聲，10月展開季後賽。日籍球星大谷翔平帶著空前「50轟50盜」以上紀錄，美職生涯首次在10月高壓力的熱戰亮相，成為今年季後賽最大焦點。

大聯盟官網今天刊出報導，盤點多位今年可望首次季後賽登場的明星球員，標題把洛杉磯道奇隊的大谷翔平封為今年最受注目的季後賽新手。

大谷翔平19日以3轟2盜的瘋狂表現，締造50轟50盜大聯盟紀錄後，近幾戰持續拉高「大谷障礙」，今日賽前累計53轟55盜。道奇隊例行賽剩6場，今起主場對教士3連戰，週末客場與洛磯3連戰。

大谷翔平2018年展開大聯盟生涯，7年來已出賽869場，又投又打「二刀流」締造多項前無古人紀錄，但從未在季後賽亮相。今年以前他效力洛杉磯天使，球隊戰力不佳，每季勝率都不到5成。

現役大聯盟球員裡，大谷翔平季賽打了869場未進季後賽，僅次於教士隊阿邁德（Nick Ahmed）957場。大谷翔平MVP等級身手在高壓的戰役中發揮什麼樣的作用，成為今年季後賽的重大焦點。

2023年世界棒球經典賽（WBC），大谷翔平代表日本隊，在冠軍賽最後一局，以投手身分三振美國隊長楚奧特（Mike Trout），展現他在大場面的抗壓性。

其他在今年首度於季後賽登場的明星當中，堪薩斯市皇家隊游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）剛達成30轟30盜里程碑。維特年僅24歲，以被譽為當今大聯盟的頂級球星之一、史上為數不多的全方位游擊手，首次季後賽表現受到注目。

底特律老虎隊的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）目前戰績18勝2敗、防禦率2.39，三振228次，今年球季可望勝投、防禦率、三振等3項投手指標均為聯盟第一「三冠王」成績。老虎隊在美聯外卡居領先地位，在最後一週力保季後賽資格。