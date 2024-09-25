快訊

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

屢遭外國客「破壞欄杆、踏枯草皮」 京都400年古寺嘆：都裝不懂日文

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／官網盤點季後賽菜鳥 大谷翔平最受注目

中央社／ 洛杉磯24日專電
大谷翔平美職生涯首次在10月高壓力的熱戰亮相，成為今年季後賽最大焦點。 路透通訊社
大谷翔平美職生涯首次在10月高壓力的熱戰亮相，成為今年季後賽最大焦點。 路透通訊社

美國職棒大聯盟球季進入尾聲，10月展開季後賽。日籍球星大谷翔平帶著空前「50轟50盜」以上紀錄，美職生涯首次在10月高壓力的熱戰亮相，成為今年季後賽最大焦點。

大聯盟官網今天刊出報導，盤點多位今年可望首次季後賽登場的明星球員，標題把洛杉磯道奇隊的大谷翔平封為今年最受注目的季後賽新手。

大谷翔平19日以3轟2盜的瘋狂表現，締造50轟50盜大聯盟紀錄後，近幾戰持續拉高「大谷障礙」，今日賽前累計53轟55盜。道奇隊例行賽剩6場，今起主場對教士3連戰，週末客場與洛磯3連戰。

大谷翔平2018年展開大聯盟生涯，7年來已出賽869場，又投又打「二刀流」締造多項前無古人紀錄，但從未在季後賽亮相。今年以前他效力洛杉磯天使，球隊戰力不佳，每季勝率都不到5成。

現役大聯盟球員裡，大谷翔平季賽打了869場未進季後賽，僅次於教士隊阿邁德（Nick Ahmed）957場。大谷翔平MVP等級身手在高壓的戰役中發揮什麼樣的作用，成為今年季後賽的重大焦點。

2023年世界棒球經典賽（WBC），大谷翔平代表日本隊，在冠軍賽最後一局，以投手身分三振美國隊長楚奧特（Mike Trout），展現他在大場面的抗壓性。

其他在今年首度於季後賽登場的明星當中，堪薩斯市皇家隊游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）剛達成30轟30盜里程碑。維特年僅24歲，以被譽為當今大聯盟的頂級球星之一、史上為數不多的全方位游擊手，首次季後賽表現受到注目。

底特律老虎隊的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）目前戰績18勝2敗、防禦率2.39，三振228次，今年球季可望勝投、防禦率、三振等3項投手指標均為聯盟第一「三冠王」成績。老虎隊在美聯外卡居領先地位，在最後一週力保季後賽資格。

大聯盟 大谷翔平

延伸閱讀

現實比遊戲扯、《職棒野球魂2024-2025》緊急上調大谷翔平盜壘能力值C→A

大谷翔平轉隊後脫胎換骨 進階數據顯現巨大進步

MLB／大谷翔平4安2盜加9局追平轟推進「53-55」 道奇教頭：他不是人

MLB／大谷翔平季末狂轟狂盜 「最後希望」道奇拚百勝落空

相關新聞

MLB／老將海沃德夯逆轉2分砲！太空人退水手連8年進季後賽

太空人隊今天賽前領先水手隊4場勝差，只要贏1場就能在美聯西區封王，5局下太空人靠著季中才撿來的35歲老將海沃德（Jason Heyward）夯出逆轉兩分砲，幫助太空人終場以4：3氣走水手，分區登頂也連

MLB／賈吉扛第56轟領先大谷3支 金鶯擊敗洋基收季後賽門票

洋基隊今天在主場與金鶯隊展開3連戰，只要贏1場就能鎖定美東冠軍。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）扛出本季第56轟，但洋基終場以3：5輸球。 金鶯4局打完以2：0領先，賈吉4局下擔任首名

MLB／打了8百多場才初嚐季後賽滋味 外媒：這不是大谷的問題

大聯盟官網寫手馬奎爾（Brent Maguire）在今天撰文分析了今年值得關注的季後賽菜鳥，包含了皇家隊「少主」（Bobby Witt Jr.）以及洋基新秀沃爾普（Anthony Volpe），而當中

MLB／將大谷與喬丹比肩 前雙棲球星力讚：他真的太不可思議

道奇隊日籍球星大谷翔平今年成為大聯盟史上第1位寫下50轟、50盜的球員，甚至有望往「55-55」邁進，持續寫下自己的傳奇紀錄。前NFL傳奇角衛桑德斯（Deion Sanders），也給予大谷極高評價，

MLB／官網盤點季後賽菜鳥 大谷翔平最受注目

美國職棒大聯盟球季進入尾聲，10月展開季後賽。日籍球星大谷翔平帶著空前「50轟50盜」以上紀錄，美職生涯首次在10月高壓...

MLB／道奇輪值大將史東賽季報銷 拉22歲火球男上大聯盟

道奇隊今天進行球員異動，將25歲先發右投史東（Gavin Stone）放進60天傷兵名單，本季確定報銷。 史東本季先發25場，拿下全隊最多的11勝，主投140.1局送出116K，防禦率3.53，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。