MLB／道奇痛痛輪值闖季後賽 大聯盟點出失落王牌將成關鍵

大聯盟季後賽進入倒數階段，許多隊伍正在進行最後衝刺。不只球隊，許多球員也力求在季後賽繳出好表現一掃陰霾，大聯盟官網也撰文列出本季表現不如預期，但有望在季後賽重新證明自己的8名球員。

當中包含了剛從第2次TJ手術回歸的道奇隊強投布勒（Walker Buehler）。 本季15場先發中防禦率高達5.63，今年是是布勒的合約年，本季結束後他將成為自由球員。他必須在季後賽證明自己的能力。

道奇一眾先發輪值都掛傷號，老將克蕭能否復出也是未知數。 法新社

道奇先發輪值傷兵不斷，，布勒在季後賽被迫加入輪值，發揮他過往的強投本色為道奇取勝。大聯盟官方撰文指出，這對布勒來說是個機會，他不只能利用季後賽幫助道奇奪冠，更能提高自己季後的身價，且布勒過去在季後賽有著不錯的成績，生涯季後賽防禦率2.94，主投79.2局，送出101次三振。

除了布勒以外，另外7名被點名的球員，分別為費城人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、大都會隊迪亞茲（Edwin Díaz）、釀酒人隊重砲霍金斯（Rhys Hoskins）、響尾蛇隊二號先發凱利（Merrill Kelly）、教士隊主力先發馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、金鶯隊鐵捕拉契曼（Adley Rutschman）與洋基隊「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）。