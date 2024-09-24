MLB／轉戰太空人沒輸過！ 菊池談合約年：想加入能奪冠球隊

太空人隊日籍左投菊池雄星在七月底交易大限前被藍鳥送往休士頓，而他也繳出回春表現，目前為太空人先發9場，奪下5勝且未嚐敗績，防禦率3.00，出賽的9場比賽球隊都沒輸球。今年是菊池的合約年，他也針對未來動向受訪。

菊池從2019年與水手對簽下3年合約，合約走完後轉戰藍鳥，但本季為藍鳥出戰22場先發，防禦率高達4.75，便被交易至太空人，沒想到菊池轉隊後表現突飛猛進，至於將來的走向，菊池則表示，他無法預測未來的事，要先能接受的報價再說。

菊池不排除續留太空人的可能，但一切都要等到報價出爐並且符合自己需求的選擇出現。 路透

「很顯然地，如果真能得到滿意的報價我會很開心，但我能說的就是，我愛我所有的隊友、教練以及工作人員，在這裡我覺得很舒服。」，菊池說道，「我的年紀越來越大了，我想要一座冠軍，我想加入一支能獲勝的球隊，來爭奪世界大賽冠軍。」

同時菊池也認為「氣候」是一大重點，家人是否住得舒服，以及溫暖合宜的氣候是做出決定的重要因素。菊池也透露，他並不排斥續披太空人戰袍。太空人目前只差1勝就可在美聯西區封王，菊池距離冠軍夢又近了一步。