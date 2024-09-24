MLB／ 米勒好投力阻太空人封王 水手季後賽仍有一線生機

太空人隊主場迎戰水手隊，只要贏球就能在自家主場封王，但水手先發投手米勒（Bryce Miller）繳出7局無失分好投，加上當家球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）單場3安猛打附帶2打點，水手最後在客場以6比1擊敗太空人。

米勒本場先發此戰7局投球僅被敲2安，飆5K，收下本季第12勝。水手打線也給足支援，全場敲出13安灌進6分；而太空人先發布朗（Hunter Brown）主投6局僅失1分，可惜自家牛棚無法守成與打線不給力，全場僅有4安，苦吞本季第9敗。35歲老將海沃德（Jason Heyward）第8局敲陽春砲是太空人全隊唯一一分。

布朗今天主投6局只失1分，可惜等不到隊友火力支援。 美聯社

今天許多米勒的親朋好友都到現場觀賽，而米勒也送出了一場近乎完美的投球，賽後訪問時他說道：「你可以利用壓力來發揮自己的優勢，分泌一些腎上腺素。但最終，你還是得享受這場比賽，過多的壓力對任何人都沒用。」太空人隊球星亞土維（Jose Altuve）也盛讚米勒的投球：「今天幾乎打不到他的球。」

水手隊贏球後，戰績為81勝76敗居美西第二，接下來還有5場比賽，目前距離居美聯外卡第三的皇家有1.5場勝差，有機會超車皇家力拚季後賽。至於太空人目前戰績為85勝72敗居美聯西區龍頭，仍有高機率可在美西封王。