MLB／現代棒球年後最差 白襪隊高機率會破敗場紀錄！

我們即將目睹一樁遺憾紀錄的誕生：MLB現代最爛的隊伍成了芝加哥白襪隊！

爐主白襪隊本季還有6場賽事，而他們竟創下36勝120敗的數據，追平現代棒球以來單季最多敗（1962年大都會隊），同時也暫居最低賽季勝率榜第一名，以2成31的勝率、保持在歷史新低（1916年費城運動家的2成35），很難想像這是一支3年前分區龍頭的球隊。

一瀉千里的敗績

本季MLB最扯的球隊就是美聯的芝加哥白襪，白襪隊今年不僅是墊底，他們是以一瀉千里之姿累積敗場，上個月就寫下史上最快無緣季後賽的紀錄，8月17日就確定淘汰，當時明星賽後單月僅贏3場比賽，而狀態依舊毫無起色，白襪在23日的敗仗，幫助他們追平史上單季最多敗（1962年大都會隊的120敗），賽季還有6戰的情況，高機率超車前輩的最慘紀錄。

根據《CBS體育網》報導，球界通常以1901年（美聯創立）作為現代棒球的年代分野，而1901年以來的兩大單季最差紀錄，都在本季白襪隊的「射程之中」，除了準備超越前述的單季120敗，也有望改寫單季最低勝率，當前白襪僅2成31，若最後6場未能贏下3場，就將改寫1916年費城運動家的紀錄（2成35）。

史上最爛隊伍：蜘蛛

不過，白襪隊距離史上最爛的球隊還有一段差距，歷史最糟的球隊是現代棒球以前的克里夫蘭蜘蛛隊，1899年是蜘蛛隊退出美職前的最後一年，該年投打俱糟，投手群每4場就有1場要被對手打到雙位數得分，他們最終以1成3的勝率、20勝134敗寫下難以超越的最爛紀錄，同時也是史上最爛得失分：單季淨負723分。

事實上，白襪在2021年還位居分區龍頭，以5成74的勝率、殺入季後賽，但因為陣中主力續約不順，高層選擇繳械，順勢在交易市場甩賣選手、提前重建。白襪2022年還有5成勝率，2023年就吞超過百敗，加上今年挑戰最爛紀錄的敗場，這是創隊以來，首度連2賽季敗場達三位數，對這支拿過3次世界大賽冠軍的老牌勁旅來說，是恥辱般的年代。

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