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MLB／53轟55盜的「高中生打者」 網友再酸昔日球探報告

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平本季寫下50-50紀錄，且數字仍在往上攀升，令國外網友想起當初低估他的球探報告。 美聯社
大谷翔平本季寫下50-50紀錄，且數字仍在往上攀升，令國外網友想起當初低估他的球探報告。 美聯社

日籍球星大谷翔平今年從天使隊轉戰道奇隊，「投球大谷」礙於傷勢無法出賽，只能以「打者翔平」擔綱指定打擊。至今交出單季53轟、55盜，成為大聯盟史上第一位「50轟50盜」俱樂部成員，且紀錄仍有機會突破。國外網友則挖出當年嚴重低估大谷能力的球探報告嘲諷一番。

大谷翔平在2018年的季前春訓時，打擊與投球狀態尚未調整完全，曾被球探評價是「高中生打者」。這份言論來自美國知名記者帕桑（Jeff Passan）在2018年3月引述球探對於大谷的打擊評價，有球探認為大谷的打擊跟高中生沒兩樣，要適應沒有休息日的二刀流非常辛苦。

雖然花了一點時間適應春訓，但大谷馬上在賽季中兌現天賦與努力，令「高中生」評價成了笑話。 美聯社
雖然花了一點時間適應春訓，但大谷馬上在賽季中兌現天賦與努力，令「高中生」評價成了笑話。 美聯社

帕桑當時在報導中還提到球探的觀點，認為大谷會吃到大聯盟等級內角球的苦頭，又稱大谷的揮棒機制有缺陷，需要給他500個小聯盟打席，才能讓他有機會成為一名有效率的大聯盟打者。

大谷翔平在旅美首年效力天使時期，就交出2成85打擊率、22轟與61分打點的成績，勇奪美聯新人王，隨著「打者翔平」開季後繳出優異表現，帕桑便急忙認錯。大谷在大聯盟邁入第7個賽季，屢屢刷新各項紀錄，這份嚴重低估的球探報告被國外網友大肆嘲諷：「這將是那位球探一生的傳奇。」、「怎麼能錯得這麼離譜。」。

大聯盟 大谷翔平

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