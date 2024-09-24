MLB／老虎力爭季後賽席位 拉上農場火球新秀支援前線

目前排名美聯外卡第2的老虎隊，為了鞏固季後賽席位，今天拉上自家農場大物火球男喬布（Jackson Jobe），而為了清出空間，老虎把33歲米勒（Shelby Miller）給DFA。

22歲的喬布今年在小聯盟連跳3級，一路從高階1A、2A再到9月14日3A初登板，而今天他將迎來升級的終點，站上大聯盟舞台。本季喬布在3A共2場先發，獲得1勝，防禦率6。今年在小聯盟合計出賽21場，戰績5勝3敗、防禦率2.36。

Jackson Jobe was pumping 101 out of the bullpen for the @Tigers this spring. 👀 pic.twitter.com/zdtwrhwEcE — MLB (@MLB) 2024年9月23日

喬布在今年春訓熱身賽就飆出101.8英里（約163.8公里）的火球。根據大聯盟官方的球探報告，平均為50分，喬布的速球評價為65分，更可怕的是，滑球評價高達70分，這顆招牌武器的轉速超過3000轉，位移也十分嚇人。喬布的變速球也獲得60分的評價。

老虎隊目前戰績82勝74敗，居美中第2，由於同區的守護者隊已封王，老虎需鞏固目前美聯外卡第2的位置，力拼自2014年後再度挺進季後賽戰場。老虎隊接下來將與光芒、白襪各進行3連戰，兩隊均已無緣季後賽，有望再多添勝場。