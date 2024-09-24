MLB／費城人相隔13年稱霸國東 老闆飆粗口：要拿回我的冠軍

費城人隊今天以6：2擊敗小熊隊，相隔13年登頂國聯東區冠軍，老闆米道頓（John Middleton）賽後霸氣發言：「他X的我要拿回我的冠軍」，被譽為費城人香檳浴慶祝中的最佳畫面，更讓許多其他球隊球迷都說好羨慕有這樣的老闆。

費城人從5月3日登頂國東排名第1後，不曾離開這個位置，最多握有10場勝差領先，不曾被追近到5場以內，到今天贏球後取得93勝64敗，確定排名分區第2的大都會隊超車無望，費城人重返分區冠軍。

THE EAST IS OURS#RingTheBell pic.twitter.com/L25LuOkF0p — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2024年9月24日

費城人擁有惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）、桑契斯（Cristopher Sánchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）4位10勝以上投手構築的完整先發輪值，以哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）、史瓦柏（Kyle Schwarber）帶領的打線部隊，大聯盟官網譽為今年季後賽各隊絕對不想碰到的對手。

哈波高舉雙手慶祝分區封王。 美聯社

史瓦柏表示，贏得分區冠軍是件重要的事，但球隊還有更大的目標在前方。

團隊賽後在休息室內開香檳慶祝，在那之前，老闆米道頓的霸氣發言先搶占社群焦點，霸氣說出：「他X的我要拿回我的冠軍。」費城人隊史兩度奪得世界大賽冠軍，分別是1980、2008年，米道頓在1994年成為費城人股東之一，1998年開始主導球隊經營。