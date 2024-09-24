MLB／18歲少年掌握大谷50轟球卻硬被搶走 父親怨：他只是孩子

道奇隊日本球星大谷翔平日前完成「50轟50盜」史詩紀錄，據《洛杉磯時報》報導，第50轟球價值約50萬美元（約1602萬台幣），有一名18歲壽星原本已掌握這顆球，卻被一名黑衣男子搶走。

從影片中可見，大谷翔平第50轟掉落在觀眾席後，球迷們衝上去瘋搶，原先一名穿紅色衣服的少年已掌握到球，卻被身旁的黑衣男搶走，少年當場飆罵一句髒話。

ZERO WORDS 😂😭🥲 we just missed a 3 million dollar ball holy shit pic.twitter.com/Iv6xx82bxm — Kaylan Knitowski (@kaylanknit) 2024年9月20日

這位少年名叫馬克斯（Max Matus），父親葛雷格（Greg Matus）接受《洛杉磯時報》訪問時指出，那名搶到球的男子看起來約40歲，馬克斯對此感到沮喪，「我想他對於自己手裡曾拿到球，卻被另一個人搶走感到失望。」葛雷格還說，「事後大家都在說這顆球值幾百萬美元，但我想他當下只是一個在外野試圖接到球的孩子。」

儘管沒拿到球，但大谷翔平瘋狂的表現讓父子倆很開心，葛雷格表示，「雖然沒接到那顆球讓人非常失望，但當時現場氣氛真的很棒、很瘋狂。當那顆球打出去時，觀眾席就是一片混亂，我其實很慶幸兒子沒受傷。」