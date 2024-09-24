MLB／運動家告別奧克蘭主場 老闆致歉死忠球迷：我們盡力了

運動家隊明日將於主場迎來與遊騎兵隊的3連戰，同時這也是運動家在搬家前的最後1次主場賽事，此後他們將前往沙加緬度作為暫時主場，做為2028年的最終主場目標—拉斯維加斯的過渡期。

運動家隊在1968年將主場搬遷至奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）後便在此留下了許多屬於運動家的精彩回憶，目前的球隊老闆費雪（John Fisher）今日也發表了一封給球迷們的信，信中細數了運動家在奧克蘭寫下的諸多輝煌故事，包含了搬遷至奧克蘭後的4座世界大賽冠軍、20連勝驚奇以及改編連勝傳奇的電影《魔球》等。

John Fisher released a letter to A's fans ahead of their final series being played in Oakland.



(via @KleinschmidtJD) pic.twitter.com/Br8xCiVZKx — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年9月23日

運動家即將告別奧克蘭，球隊老闆費雪感性發表告球迷書。 美聯社

費雪寫道：「2005年我與伍夫（Lew Wolff）買下運動家時，我們的夢想是是贏得世界冠軍並在奧克蘭建造一個新的球場。在接下來的18 年裡，我們盡了最大努力來實現這個目標，但我們沒能成功。」，對於球迷想留在奧克蘭的心情，費雪表示：「我知道人們非常失望，甚至痛苦，但我可以發自內心地告訴你們，我們盡力了。為此，我真的很抱歉。」

球迷對於費雪的政策早已不滿許久。抗議布條上寫著「賣吧，費雪」，還用紅字框出了「自私」字眼。 路透

不過這樣感性的話語並無法讓所有球迷買單，摳門的薪資政策以及不見起色的戰績，絲毫不見《魔球》故事般的榮光。不少國外網友留言嘲諷：「這篇文最糟的是他根本不知道哪裡做錯了。」、「原本有點期待這是他的辭職信。」、「真希望這是他把球隊轉賣的通知信。」