快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

MLB／運動家告別奧克蘭主場 老闆致歉死忠球迷：我們盡力了

聯合新聞網／ 綜合報導
運動家在搬家前的最後1次主場賽事將面對遊騎兵。 美聯社
運動家在搬家前的最後1次主場賽事將面對遊騎兵。 美聯社

運動家隊明日將於主場迎來與遊騎兵隊的3連戰，同時這也是運動家在搬家前的最後1次主場賽事，此後他們將前往沙加緬度作為暫時主場，做為2028年的最終主場目標—拉斯維加斯的過渡期。

運動家隊在1968年將主場搬遷至奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）後便在此留下了許多屬於運動家的精彩回憶，目前的球隊老闆費雪（John Fisher）今日也發表了一封給球迷們的信，信中細數了運動家在奧克蘭寫下的諸多輝煌故事，包含了搬遷至奧克蘭後的4座世界大賽冠軍、20連勝驚奇以及改編連勝傳奇的電影《魔球》等。

運動家即將告別奧克蘭，球隊老闆費雪感性發表告球迷書。 美聯社
運動家即將告別奧克蘭，球隊老闆費雪感性發表告球迷書。 美聯社

費雪寫道：「2005年我與伍夫（Lew Wolff）買下運動家時，我們的夢想是是贏得世界冠軍並在奧克蘭建造一個新的球場。在接下來的18 年裡，我們盡了最大努力來實現這個目標，但我們沒能成功。」，對於球迷想留在奧克蘭的心情，費雪表示：「我知道人們非常失望，甚至痛苦，但我可以發自內心地告訴你們，我們盡力了。為此，我真的很抱歉。」

球迷對於費雪的政策早已不滿許久。抗議布條上寫著「賣吧，費雪」，還用紅字框出了「自私」字眼。 路透
球迷對於費雪的政策早已不滿許久。抗議布條上寫著「賣吧，費雪」，還用紅字框出了「自私」字眼。 路透

不過這樣感性的話語並無法讓所有球迷買單，摳門的薪資政策以及不見起色的戰績，絲毫不見《魔球》故事般的榮光。不少國外網友留言嘲諷：「這篇文最糟的是他根本不知道哪裡做錯了。」、「原本有點期待這是他的辭職信。」、「真希望這是他把球隊轉賣的通知信。」

運動家

相關新聞

MLB／大谷生涯10奪單周最佳球員 美媒：1天數據就能拿獎

大聯盟上周單周最佳球員出爐，道奇隊日籍球星大谷翔平無意外本季第3度、生涯第10度獲獎，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob ...

MLB／18歲少年掌握大谷50轟球卻硬被搶走 父親怨：他只是孩子

道奇隊日本球星大谷翔平日前完成「50轟50盜」史詩紀錄，據《洛杉磯時報》報導，第50轟球價值約50萬美元（約1602萬台幣），有一名18歲壽星原本已掌握這顆球，卻被一名黑衣男子搶走。 從影片中可

MLB／費城人相隔13年稱霸國東 老闆飆粗口：要拿回我的冠軍

費城人隊今天以6：2擊敗小熊隊，相隔13年登頂國聯東區冠軍，老闆米道頓（John Middleton）賽後霸氣發言：「他...

MLB／天使分區墊底命運在即 神鱒：老闆應該好好投資我們

本季目前在國聯西區敬陪末座，全聯盟倒數第4的天使隊已經10年沒有嚐到季後賽的滋味，即便2018至2023賽季隊上同時擁有大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）坐鎮也無法觸及，而日前楚奧特在受

MLB／運動家告別奧克蘭主場 老闆致歉死忠球迷：我們盡力了

運動家隊明日將於主場迎來與遊騎兵隊的3連戰，同時這也是運動家在搬家前的最後1次主場賽事，此後他們將前往沙加緬度作為暫時主場，做為2028年的最終主場目標—拉斯維加斯的過渡期。 運動家隊在1968

MLB／終身洛磯人！4屆明星外野手布雷克蒙宣布退休

38歲洛磯明星外野手布雷克蒙（Charlie Blackmon）今天在社群媒體X宣布退休，他大聯盟生涯14年都待在洛磯。 布雷克蒙在2008年選秀會第2輪被洛磯選中，2011年首度登上大聯盟，2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。